Террористы совершили две атаки на талибов в Афганистане

Кабул, 6 декабря. В Афганистане террористы совершили два нападения на членов движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Первая атака произошла в городе Джелалабад: боевики в упор расстреляли автомобиль с талибами.

The Islamic State issues a picture of a close up attack against a Taliban vehicle in Jalalabad pic.twitter.com/Vq5oxV2Amh — Tore Hamming (@ToreRHamming) December 6, 2021

Второй инцидент произошел на территории четвертого района Кабула, где радикальные исламисты подорвали блокпост с помощью самодельного взрывного устройства. Данные о жертвах все еще утоняются.

Ответственность за эти теракты была возложена на местное отделение «Исламского государства» (ИГ1, запрещено в РФ) — «Вилаят Хорасан» (запрещено в РФ), члены которого регулярно совершают подобные атаки на территории Афганистана.

Так, в минувшую субботу, 4 декабря, в столичном районе Таймани террористы с помощью магнитной мины подорвали автомобиль Toyota Land Cruiser. Аналогичный случай, в результате которого были ранены двое талибов, произошел в Кабуле во второй половине ноября.

#BREAKING:???? Reports of big explosion in Kabul, on the Taimani 5th street.



Explosion was caused by a magnetic mine on a Land Cruiser, says eyewitnesses.



No casualities do far. More details awaited pic.twitter.com/gh3BYjeLVQ — OSINT Updates ???? (@OsintUpdates) December 4, 2021

Несмотря на это «Талибан» заявляет о том, что держит ситуацию под контролем и ведет работу по выявлению членов террористической группировки. Например, только 1 декабря представители радикального движения заявили об уничтожении «спящей ячейки» «Исламского государства» в Джелалабаде, который неоднократно становился местом нападений боевиков на талибов.

Впрочем, несмотря на оптимизм новых властей Афганистана, число различных терактов на территории страны пока превосходит количество проведенных операций по ликвидации радикальных исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.