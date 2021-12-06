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Террористы совершили две атаки на талибов в Афганистане

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 15:50
Весь мир
Террористы совершили две атаки на талибов в Афганистане
Global Look Press  /  Saifurahman Safi / XinHua

Кабул, 6 декабря. В Афганистане террористы совершили два нападения на членов движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Первая атака произошла в городе Джелалабад: боевики в упор расстреляли автомобиль с талибами.

Второй инцидент произошел на территории четвертого района Кабула, где радикальные исламисты подорвали блокпост с помощью самодельного взрывного устройства. Данные о жертвах все еще утоняются.

Ответственность за эти теракты была возложена на местное отделение «Исламского государства» (ИГ1, запрещено в РФ) — «Вилаят Хорасан» (запрещено в РФ), члены которого регулярно совершают подобные атаки на территории Афганистана.

Так, в минувшую субботу, 4 декабря, в столичном районе Таймани террористы с помощью магнитной мины подорвали автомобиль Toyota Land Cruiser. Аналогичный случай, в результате которого были ранены двое талибов, произошел в Кабуле во второй половине ноября.

Несмотря на это «Талибан» заявляет о том, что держит ситуацию под контролем и ведет работу по выявлению членов террористической группировки. Например, только 1 декабря представители радикального движения заявили об уничтожении «спящей ячейки» «Исламского государства» в Джелалабаде, который неоднократно становился местом нападений боевиков на талибов.

Впрочем, несмотря на оптимизм новых властей Афганистана, число различных терактов на территории страны пока превосходит количество проведенных операций по ликвидации радикальных исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг афганистан теракт талибан
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