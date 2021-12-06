Страны ЕС отобрали из хранилищ около четверти закачанного в 2021 году газа

Москва, 6 декабря. Около четверти закачанного в подземные хранилища Европы газа в 2021 году уже отобрано, сообщила компания «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Как уточняет холдинг, на 4 декабря из хранилищ отобрано 23,4% топлива, закачанного с начала года. Тем временем стоимость газа в Европе продолжает оставаться в районе 1000 долларов за тысячу кубометров. По данным «Газпрома», в ближайшие месяцы существенного снижения цен на топливо не ожидается. Однако, как считают в компании, котировки на уровне 1000 долларов нельзя назвать устойчивыми.

Руководство «Газпрома» также провело оперативное совещание по вопросам режимов работы единой системы газоснабжения в условиях аномальных холодов на Северо-Западе России. Компания обратила внимание на минимальную суточную температуру воздуха в Санкт-Петербурге с 1893 года.

Аналитики ранее сообщили, что цены на газ останутся высокими как минимум до конца зимы. В то же время, согласно их оценкам, пик энергетического кризиса уже пройден.