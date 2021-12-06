Журналисты «России-1» показали на видео подглядывающих за Путиным солдат

Москва, 6 декабря. Служащие Президентского полка аккуратно подглядывали за российским лидером Владимиром Путиным во время торжественной церемонии вручения верительных грамот послов других стран.

В эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» журналисты показали необычные кадры прямо из администрации российского президента. Служащие Президентского полка по очереди подсматривали за главой государства через щель в массивных кремлевских дверях. Этот процесс входит в прямые обязанности военнослужащих.

«Солдаты ждут, чтобы вовремя распахнуть двери перед президентским уходом», — рассказали журналисты «России-1».

Журналисты телеканала также отметили, что фраза «сдувать друг с друга пылинки» также применима к солдатам Президентского полка, которые в Кремле должны выглядеть на высшем уровне.

Во время церемонии вручения послами верительных грамот Владимир Путин заявил, что главным постулатом внешней политики России является конструктивное взаимодействие на равноправных принципах. По его словам, Москва заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества.