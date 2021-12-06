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Вдова Марка Рудинштейна получит большую часть имущества продюсера

Общество
Вдова Марка Рудинштейна получит большую часть имущества продюсера
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 6 декабря. Супруга Наталья может получить большую часть наследства основателя фестиваля «Кинотавр», продюсера Марка Рудинштейна, заявила адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Рудинштейн был женат трижды, с последней избранницей Натальей он прожил около 20 лет. По мнению правозащитницы, именно она и его дочь от первого брака будут главными претендентками на имущество покойного артиста.

«Если нет завещания, то наследники первой очереди — это дочь и супруга. Но здесь есть важный нюанс. Дело в том, что все нажитое в браке Марка Григорьевича с супругой является их совместной собственностью», — поделилась юрист с Teleprogramma.pro.

Несмотря на то, что большая часть принадлежащего Рудинштейну имущества было нажито совместно с Натальей, овдовевшей избраннице продюсера придется доказывать свои права на наследство в суде. Дело в том, что пара не была официально расписана.

Создатель «Кинотавра» скончался 5 декабря в Москве. Последние дни своей жизни он провел в коме. Рудинштейн умер, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что продюсер перед смертью запретил приглашать на свои похороны актера Леонида Ярмольника. Лично ему был неприятен этот «профессиональный плакальщик».

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продюсер наследство рудинштейн
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