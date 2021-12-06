Новый канцлер Австрии Нехаммер принес присягу

Вена, 6 декабря. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера страны Карла Нехаммера. Церемония прошла 6 декабря в администрации главы республики во дворце Хофбург.

Политик сменил на посту Александера Шалленберга, который вернется к работе министр иностранных дел.

Карл Нехаммер 3 декабря был назначен председателем правящей Австрийской народной партии после отставки Себастьяна Курца. Партия вместе с «Зелеными» образует правительственную коалицию.

Себастьян Курц тоже возглавлял правительство, но уволился из-за уголовного дела о коррупции. Недавно он сообщил, что навсегда уйдет из австрийской политики. Решение отчасти связано с рождением сына.