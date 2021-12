Байден объявил траур в США из-за смерти республиканского лидера Боба Доула

Вашингтон, 6 декабря. В США скончался экс-сенатор и кандидат в президенты от республиканцев Боб Доул. Политику было 98 лет. О смерти сообщил фонд его жены Элизабет Доул.

It is with heavy hearts we announce that Senator Robert Joseph Dole died early this morning in his sleep. At his death, at age 98, he had served the United States of America faithfully for 79 years. More information coming soon. #RememberingBobDole pic.twitter.com/57NtGfqtmL