Байден объявил траур в США из-за смерти республиканского лидера Боба Доула

Вашингтон, 6 декабря. В США скончался экс-сенатор и кандидат в президенты от республиканцев Боб Доул. Политику было 98 лет. О смерти сообщил фонд его жены Элизабет Доул.

It is with heavy hearts we announce that Senator Robert Joseph Dole died early this morning in his sleep. At his death, at age 98, he had served the United States of America faithfully for 79 years. More information coming soon. #RememberingBobDole pic.twitter.com/57NtGfqtmL — Elizabeth Dole Foundation (@DoleFoundation) December 5, 2021

На официальной странице организации в Twitter говорится, что бывший сенатор скончался рано утром во сне.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что сенатор Роберт Джозеф Доул скончался сегодня рано утром во сне. Он верно служил Соединенным Штатам Америки в течение 79 лет. Более подробная информация появится в ближайшее время», — отмечают в фонде.

Bob Dole, former GOP presidential candidate and longtime senator, dies at 98 https://t.co/SWPF0ZZxvS — The Town Talk (@TownTalkDotCom) December 5, 2021

Президент Джо Байден в своем официальном заявлении на сайте Белого дома сообщил, что у Доула был диагностирован рак легких. Глава США рассказал, что был близок с покойным и экс-сенатор его поддерживал, когда стало известно, что у его сына Бо обнаружили рак мозга. Байден в знак уважения распорядился приспустить государственные флаги на всех учреждениях до 9 декабря.

«Боб был американским государственным деятелем, каких мало в нашей истории. Герой войны и один из величайших представителей своего поколения. А для меня он был еще и другом, к которому я мог обратиться за надежным советом или шуткой, чтобы успокоить расшатанные нервы. Мне будет не хватать моего друга. Но я благодарен за то время, которое мы провели вместе, и за дружбу, которую наша семья построила с Лидди и всей семьей Доул», — говорится в заявлении президента.

Biden on Dole, his longtime Senate colleague:



“Bob was an American statesman like few in our history. A war hero and among the greatest of the Greatest Generation.”



“I will miss my friend.” https://t.co/3hdzs5X9wM — Gabe Fleisher (@WakeUp2Politics) December 5, 2021

Память сенатора также почтили Джордж Буш — младший и экс-президент Билл Клинтон. Они назвали политика «патриотом, который посвятил жизнь служению американскому народу».

Боб Доул начал политическую карьеру в Палате представителей штата Канзас: там он работал с 1963 по 1969 годы. Затем в 1985–1996 годах был лидером республиканцев в сенате. В 1976 году выдвигался в вице-президенты вместе с Джеральдом Фордом, но проиграл. На президентских выборах 1996 года он был кандидатом от республиканцев, но тогда победу одержал Билл Клинтон. Доул помог принять знаковый для истории США Закон о гражданских правах в 1960-х годах, а позже сделал день рождения Мартина Лютера Кинга — младшего национальным праздником.