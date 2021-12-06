Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 15:50
15:50
Весь мир
Террористы совершили две атаки на талибов в Афганистане
15:49
Спорт
Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав на Кубок первого канала
15:47
Экономика
Минэкономики ФРГ назвало условие для запуска «Северного потока — 2»
15:45
Общество
Опубликовано пророчество афонского старца Стефана о сильном московском правителе
15:42
Технологии
«Сбер» представил медиаколонку SberBox Time с часами и ТВ-приставкой
15:42
Общество
Кировские врачи спасли 73-летнего мужчину после трех месяцев комы
15:38
Общество
Первые два случая заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Хорватии
15:38
Экономика
Страны ЕС отобрали из хранилищ около четверти закачанного в 2021 году газа
15:37
Общество
Россия в 2022 году обновит классификатор болезней впервые за 30 лет
15:35
Политика
Журналисты «России-1» показали на видео подглядывающих за Путиным солдат
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Байден объявил траур в США из-за смерти республиканского лидера Боба Доула

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 15:34
Весь мир
Байден объявил траур в США из-за смерти республиканского лидера Боба Доула
twitter.com/SenatorDole  /  Официальная страница экс-сенатора Боба Доула

Вашингтон, 6 декабря. В США скончался экс-сенатор и кандидат в президенты от республиканцев Боб Доул. Политику было 98 лет. О смерти сообщил фонд его жены Элизабет Доул.

На официальной странице организации в Twitter говорится, что бывший сенатор скончался рано утром во сне.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что сенатор Роберт Джозеф Доул скончался сегодня рано утром во сне. Он верно служил Соединенным Штатам Америки в течение 79 лет. Более подробная информация появится в ближайшее время», — отмечают в фонде.

Президент Джо Байден в своем официальном заявлении на сайте Белого дома сообщил, что у Доула был диагностирован рак легких. Глава США рассказал, что был близок с покойным и экс-сенатор его поддерживал, когда стало известно, что у его сына Бо обнаружили рак мозга. Байден в знак уважения распорядился приспустить государственные флаги на всех учреждениях до 9 декабря.

«Боб был американским государственным деятелем, каких мало в нашей истории. Герой войны и один из величайших представителей своего поколения. А для меня он был еще и другом, к которому я мог обратиться за надежным советом или шуткой, чтобы успокоить расшатанные нервы. Мне будет не хватать моего друга. Но я благодарен за то время, которое мы провели вместе, и за дружбу, которую наша семья построила с Лидди и всей семьей Доул», — говорится в заявлении президента.

Память сенатора также почтили Джордж Буш — младший и экс-президент Билл Клинтон. Они назвали политика «патриотом, который посвятил жизнь служению американскому народу».

Боб Доул начал политическую карьеру в Палате представителей штата Канзас: там он работал с 1963 по 1969 годы. Затем в 1985–1996 годах был лидером республиканцев в сенате. В 1976 году выдвигался в вице-президенты вместе с Джеральдом Фордом, но проиграл. На президентских выборах 1996 года он был кандидатом от республиканцев, но тогда победу одержал Билл Клинтон. Доул помог принять знаковый для истории США Закон о гражданских правах в 1960-х годах, а позже сделал день рождения Мартина Лютера Кинга — младшего национальным праздником.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Байден объявил траур в США из-за смерти республиканского лидера Боба Доула
сша республиканцы кандидат в президенты
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать