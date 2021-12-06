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Минобороны РФ: корабли ВМФ России и ВМС Египта проводят учения в Средиземном море

Армия
Минобороны РФ: корабли ВМФ России и ВМС Египта проводят учения в Средиземном море
 /  пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»

Москва, 6 декабря. Корабли Черноморского флота ВМФ РФ и Военно-морских сил Египта приступили к проведению совместных учений «Мост дружбы — 2021» в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе маневров российские и египетские военные выполнят задачи по отражению атак морских целей, досмотру подозрительных судов, организации противовоздушной обороны и пополнению запасов в море с вертолета.

«Экипажи кораблей Черноморского флота России и Военно-морских сил Арабской Республики Египет приступили к проведению трехдневной морской фазы совместного военно-морского учения "Мост дружбы — 2021" в акватории Средиземного моря», — говорится в сообщении.

С российской стороны в маневрах задействован фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-742.

Ранее в Индонезии состоялись совместные военно-морские учения с участием России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ARNEX-2021. В маневрах были задействованы корабли военно-морских сил Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея, Мьянмы и России.

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россия учения египет средиземное море
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