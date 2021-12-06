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Эксперты дали советы, как избежать спонтанных покупок во время шопинга
Экономика
Эксперты дали советы, как избежать спонтанных покупок во время шопинга
Невские Новости  / 

Москва, 6 декабря. В издании Life появилась поучительная статья, в которой дается несколько советов, как избежать спонтанных покупок во время шопинга.

Прежде всего не стоит бездумно бросаться на товары, которые выложены хитрыми мерчандайзерами на самое видное место, — они самые дорогие. Сэкономить без потери качества можно, если заглянуть на нижние полки.

Еще один полезный совет от экспертов — не ходить в супермаркет на голодный желудок. Разыгравшийся аппетит обязательно спровоцирует вас на приобретение продуктов, без которых вполне можно было бы обойтись в сытом состоянии.

Помочь удержаться от бесконтрольного шопинга поможет и заранее составленный дома список продуктов и товаров, которые необходимы. С этой шпаргалкой вы будете гулять по супермаркету осознанно, обезопасив себя от импульсивных решений.

Одной из наиболее коварных ловушек эксперты считают прикассовую зону, где в изобилии выложена всякая мелочь. Каждый товар там стоит относительно недорого, но чисто механически можно набрать всевозможных батончиков, зубных паст, презервативов и жвачки на сотни рублей. Поэтому просто расплатитесь за приобретенные в торговом зале продукты и с чистой совестью отправляйтесь домой.

Ранее советы покупателям дал накануне новогоднего шопинга кандидат экономических наук Давид Тереладзе. По его мнению, контролировать свои траты поможет семейный бюджет с учетом доходов и расходов, а подарки лучше покупать заранее, пользуясь скидками.

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