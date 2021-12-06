Политолог Кошкин: Запад превращает Украину в военный плацдарм для удара по России

Санкт-Петербург, 6 декабря. Западные страны оплачивают создание объектов военной инфраструктуры на Украине, превращая страну в плацдарм для нападения на Россию. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Он напомнил, что ранее Великобритания согласилась выделить Киеву 1,7 миллиарда фунтов на развитие украинского флота и создание военно-морских баз в Очакове и Бердянске. Подобные базы смогут принимать и обслуживать военные корабли стран Североатлантического альянса. По его словам, эта ситуация подтверждает агрессивные планы Запада в отношении России.

«Это желание Великобритании сделать из Украины военный плацдарм для наступления на Россию в интересах всего блока НАТО», — сказал Кошкин в эфире Медиагруппы «Патриот».

Кроме того, политолог прокомментировал заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена, назвавшего Североатлантический альянс «оборонительным блоком». Кошкин отметил, что все действия НАТО свидетельствуют об агрессивности и антироссийской направленности этой организации.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные фиксируют активизацию действий авиации ВВС США и других стран НАТО у границ РФ. По его словам, с начала ноября 2021 года самолеты Военно-воздушных сил Соединенных Штатов совершили около 30 вылетов к российским границам. Кроме того, в этом месяце состоялись учения американских стратегических сил Global Thunder, в рамках которых десять бомбардировщиков отрабатывали варианты применения ядерного оружия против России с западного и восточного направлений.