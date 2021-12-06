Пианистка Цымбалюк-Романовская рассказала об отношениях с покойным Рудинштейном

Москва, 6 декабря. Виталина Цымбалюк-Романовская постоянно скандалила с покойным Марком Рудинштейном. Пианистка рассказала, какими были на самом деле ее отношения с продюсером.

Рудинштейн был не только талантливым актером и продюсером, он также прославился в качестве эксперта на различных ток-шоу, где часто ругался с Цымбалюк-Романовской. Продюсер заявлял, что пианистка во многом виновата в смерти его коллеги Армена Джигарханяна. Оказалось, что артистке нечего сказать в адрес покойного Рудинштейна.

«Я его вообще не знала вне телеэфиров. И он меня не знал. Насколько я знаю, Армен Борисович тоже не общался с Марком Рудинштейном. Он только приходил на программы. Посторонний человек, участвующий в телешоу, и все», — рассказала пианистка.

Global Look Press / Анатолий Ломохов/Global Look Press

Известный продюсер был госпитализирован с инсультом 17 ноября, вскоре у него случился инфаркт, сообщает портал Teleprogramma.pro. Марк Рудинштейн скончался 5 декабря на 76-м году жизни.

Незадолго до смерти известный продюсер запретил приглашать на свои похороны Леонида Ярмольника. Рудинштейн называл актера «профессиональным плакальщиком».