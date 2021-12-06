Владимир Путин прибыл в Индию на переговоры с премьером страны Нарендрой Моди

Нью-Дели, 6 декабря. Российский президент Владимир Путин прилетел на территорию Индии для участия в переговорах с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Предыдущий раз лидеры встречались на саммите БРИКС в Бразилии в ноябре 2019 года. Это вторая зарубежная поездка Владимира Путина за этот год. Переговоры пройдут на фоне новостей о выявлении нового штамма коронавируса «Омикрон».

В рамках встречи стороны намерены обсудить инициативы по развитию отношений России и Индии, поскольку это сотрудничество, по словам Владимира Путина, приносит пользу обоим государствам.

В МИД Индии ранее сообщили, что Путин и Моди могут подписать ряд соглашений на саммите в Нью-Дели.