Всего одно условие в договоре с МВФ радикально изменит ситуацию на Украине

Киев, 6 декабря. Очередной меморандум, подписанный Киевом с Международным Валютным Фондом, может иметь гораздо более серьезные и долгосрочные последствия для Украины, чем это кажется на первый взгляд.

Бывший украинский министр экономики Виктор Суслов подчеркнул, что в новом соглашении есть пункт, на который обратили внимание далеко не все эксперты. Однако именно этот единственный нюанс может радикально изменить ситуацию в Незалежной.

«Важнейший пункт, который содержится в меморандуме с МВФ, состоит в том, что, начиная с мая 2022 года, главная и единственная газодобывающая компания на Украине «Укргаздобыча», которая поставляет 14-15 млрд кубометров газа в год, будет продавать от 40 до 50% газа исключительно на бирже с равным доступом для всех покупателей. А с 2024 года таким образом продавать будут 100% добытого газа», — заявил политик в эфире телеканала UKRLive.

Как считает Суслов, данное требование МВФ поставит под серьезный удар не только развитие экономики в стране, но и жизни украинских граждан. По его словам, когда весь добытый в Незалежной газ станет поступать на свободный рынок, он просто уйдет в другие страны. При этом самому Киеву придется закупать голубое топливо по еще более высоким ценам, чем сейчас.

Новостное агентство «Харьков». /

«Когда этот газ начнет поступать на биржу и свободно продаваться, туда придут посредники от имени европейских потребителей, которые намного более конкурентоспособны и платежеспособны, чем украинские. Они купят украинский газ и, используя нашу газотранспортную систему, отправят его на рынки, где цена газа выше, чем на Украине», — объяснил эксперт.

Экс-министр убежден, что всего один этот пункт в буквальном смысле ставит под вопрос дальнейшее существование промышленных предприятий Украины, ведь оплачивать газ по мировым ценам они просто не смогут. Более того, такие изменения грозят тем, что следующий отопительный сезон станет для Украины еще более сложным, чем нынешний.

«Я считаю этот пункт вообще ключевым в этом меморандуме. Одно такое обязательство может радикально поменять ситуацию в нашей стране. Ляжет химическая промышленность — она будет уничтожена окончательно. Мощнейший удар будет по металлургии, которая тоже много газа потребляет. Но, главное, может получиться невероятной силы удар по нашему коммунальному хозяйству, особенно, по отоплению. Тогда следующую зиму непонятно как мы переживем», — подчеркнул бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Ранее экономист Виктор Скаршевский указал на откровенную ложь в послании президента Украины Владимира Зеленского к Верховной раде.