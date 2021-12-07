Мастера спорта России не приняли на работу учителем физкультуры в забайкальском селе

Чита, 6 декабря. Мастеру спорта России по настольному теннису, члену сборной Забайкальского края Наталье Чиченевой отказали в приеме на работу в школу ее родного поселка Орловский Агинского района.

Ставка освободилась после увольнения ее мужа Виктора Чиченева. Он был директором этой школы, по совместительству преподавал физкультуру, передает сетевое издание ZabNews. Супруга освободили от работы после укуса собаки — ему пришлось получать уколы от бешенства, поэтому он не смог привиться от коронавируса.

На освободившееся место учителя физкультуры Чиченеву сначала согласились принять, однако затем отказали, сообщив, что берут другую кандидатку. Такой поворот событий удивил и огорчил спортсменку. Она с красным дипломом окончила спортивный университет в Москве, после чего вернулась на свою малую родину в поселок Орловский. На данный момент Чиченева работает тренером в поселке Агинское, для чего ей ежедневно приходится проезжать по 80 километров.

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