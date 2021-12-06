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Греф не исключил повышения ключевой ставки ЦБ в декабре

Экономика
Греф не исключил повышения ключевой ставки ЦБ в декабре
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 6 декабря. Руководство Центробанка РФ может еще раз повысить ключевую ставку до конца 2021 года, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил в ходе Всемирной выставки «Экспо-2020».

Он подчеркнул, что сегодняшняя ставка 7,5% против инфляции в 8,3% недостаточно высока. В связи с этим можно предположить, что регулятор будет повышать ставку дальше. Однако уровень дальнейшего роста ключевой ставки предсказать невозможно, указал Греф. По его оценке, это может быть 1 процентный пункт.

«В целом есть ощущение, что подъем может быть до 1 процентного пункта. Он должен быть последним. Во всяком случае я оптимист, я в это верю», — уточнил глава Сбербанка.

Он добавил, что динамика ключевой ставки будет зависеть от движения инфляции. Причем, здесь важно учитывать, что в России этот показатель во многом определяется импортной продукцией, доля которой составляет значительный объем потребительского рынка, указал банкир.

Герман Греф ранее рассказал о способе защиты сбережений от инфляции. По мнению руководителя Сбербанка, нивелировать влияние роста цен на денежные накопления можно за счет покупки гособлигаций.

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греф инфляция ключевая ставка
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