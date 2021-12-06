Всероссийские соревнования по cноукайтингу стартовали в Новосибирске

Открытие зимнего парусного сезона состоялось в Новосибирске. 80 участников «Кубка Сибири 2021» на лыжах и сноубордах соревнуются в скорости и умении ловить ветер.

Необычный турнир проходит в течение трех дней. В программе старты по нескольким дисциплинам: массовый заезд «Гонка курс-рейс» с одновременным стартом всех участников, соревнования по фристайлу, где оценивается сложность трюков, а также виндсерфинг, где экстремалы для движения на лыжах используют паруса.

«Это парусный спорт. Участники прошли линию старта, ушли против ветра специальным курсом, обогнули дистанцию. Против ветра, по ветру, всеми разными курсами. И пошли потом на финиш сюда. То есть, кто будет быстрее, кто поймет, откуда дует ветер, кто поймет эту механику, тот и придет первым. Здесь нужно быть хитрым», — объясняет организатор соревнований Людмила Полякова.

В программе есть самая легкая дистанция для любительского кайтинга и детей. По словам организаторов, главное — угадать с погодой и научиться ловить ветер.

«Погода отличная, дует ветер, а вот в прошлом году ветра не было. Сейчас у нас зарегистрировалось 80 участников в сноуборде и в лыжах, но я надеюсь, что количество увеличится», — сказала Людмила.

Инструктор Анастасия Седых обучает искусству кайтинга новичков. По ее словам, управлять зимним парусом довольно легко даже одной рукой, нужно просто понять принцип устройства крыла и немного потренироваться.

«Страшно, пока ты боишься кайта, боишься упасть, боишься сильного ветра. Но, как только ты пару раз упал, пару раз тебя за кайтом на попе прокатило, страх маленько уходит, и ты понимаешь, что контролируешь процесс и само по себе ничего не происходит», — сказала инструктор.

«Кубок Сибири» по зимнему парусному спорту проводится уже в 13-й раз, с каждым годом количество участников растет. В этот раз в Новосибирск приехали спортсмены из 22 городов России.