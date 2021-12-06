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Политолог Гайич раскритиковал заявление Госдепа США об «оборонном характере» миссии НАТО

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 14:57
Политика
Политолог Гайич раскритиковал заявление Госдепа США об «оборонном характере» миссии НАТО
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Заявления США об «оборонном характере и мирной миссии» Североатлантического альянса звучат абсурдно. Из-за агрессии НАТО развалилась Югославия, напомнил сербский политолог Стеван Гайич.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен 3 декабря принял участие в глобальной конференции Reuters NEXT, где заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину следует понять, что НАТО является якобы оборонным союзом и никому не угрожает, как это «кажется» Кремлю.

Заявление Блинкена оценил доктор политических наук, эксперт Института Европейских исследований Стеван Гайич. В эфире Медиагруппы «Патриот» он подверг сомнению слова о «миролюбивой миссии» НАТО и отметил, что уроки истории этого не подтверждают. Гайич напомнил, что именно военно-политический блок бомбил Югославию и едва ли с целью «самозащиты».

«НАТО — не оборонный союз, а разрушительница международного права», — заявил политолог.

В 1999 году Альянс нанес сокрушительный удар по Югославии и стал одной из причин ее распада. Гайич уверен, что восстание албанских сепаратистов не поднялось бы без участия НАТО. Отголоски этого конфликта до сих пор отзываются в Сербии. Резюмируя все сказанное, политолог подчеркнул, что слова Блинкена о мирной миссии военного блока звучат абсурдно.

Ранее Блинкен пообещал России новые санкции в случае какой-либо «агрессии» в адрес Украины. В Госдепе США отметили, что такие ограничения раньше не применялись.

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нато югославия гайич
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