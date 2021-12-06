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Врач Пурясев заявил, что больного Градского не должны были пускать на шоу «Гoлос»

Общество
Врач Пурясев заявил, что больного Градского не должны были пускать на шоу «Гoлос»
Prt Scr youtube.com  /  Голос / The Voice Russia

Москва, 6 декабря. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев считает, что композитору Александру Градскому нужна была поддержка со стороны команды вокального шоу «Гoлос». Возможно тогда судью удалось бы спасти.

Творческое наследие народного артиста России обсудили в эфире программы «Звезды сошлись». Ведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась у Пурясева, могли ли медики «Голoса» предотвратить трагедию.

«Во-первых, не пускать его на передачу. Было видно, что это пагубно для него. И кончилось оно соответствующе, как и должно было кончиться», — поделился он.

Самоотверженное отношение к работе не должно быть выше собственного здоровья, от этого страдают великие люди, добавил пульмонолог. Страна продолжит хоронить артистов, если окружение не будет заботиться о звездах, подытожил он.

Исполнитель хита «Как молоды мы были» скончался 28 ноября от инфаркта мозга. Градского похоронили 1 декабря на столичном Ваганьковском кладбище, пишет «Культуромания».

Ранее певица Маша Распутина вспомнила о своей первой встрече с композитором. Градский был восхищен ее голосом, харизмой и со смехом назвал «хулиганкой».

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голос врач градский
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