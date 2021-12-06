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«Заторы, заносы и столкновения»: гололед в Петербурге спровоцировал множество аварий

Общество
«Заторы, заносы и столкновения»: гололед в Петербурге спровоцировал множество аварий
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Погодная обстановка и бездействие коммунальных служб в Санкт-Петербурге спровоцировали в городе десятки ДТП. Утром, 6 декабря, автовладельцы поделились некоторыми из них в социальных сетях.

После сильнейших снегопадов температура воздуха опустилась до −24 и дорожное снежное полотно покрылось слоем льда. Таким морозным этот день еще не был, а рекорд держался с конца XIX века.

«Заторы, заносы и столкновения»: гололед в Петербурге спровоцировал множество аварий пока молчит
segodnya.ua /

Как сообщают очевидцы в группе во «ВКонтакте», большинство аварий в Петербурге случилось с участием общественного транспорта. Так, например, на скользкой дороге на 2-м Муринском проспекте столкнулось более четырех автомобилей, что привело к затору трамваев.

«Заторы, заносы и столкновения»: гололед в Петербурге спровоцировал множество аварий пока молчит
Pr Scr vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Дорожные происшествия за одно утро произошли на Краснопутиловской, Руставели, Муринской, Выборгской улицах. При этом движение на всех указанных мостах было нарушено из-за гололеда.

«Заторы, заносы и столкновения»: гололед в Петербурге спровоцировал множество аварий пока молчит
Pr Scr vk.com /

Так, на Выборгском шоссе столкнулось сразу четыре автомобиля: водитель иномарки въехал в заднюю часть другой машины, а тот врезался в стоящее впереди авто. Из-за чего был полностью перекрыт проезд на одной полосе. При этом очевидцы отмечают, что на дороге «лед» и «фигурное катание».

«Коммунальные службы песок и соль экономят, очевидно же.

На следующей неделе будет плюс, так что все уйдет само собой. Увидим потом сюжет, как отважно службы победили стихию», — уверены пользователи.

«Заторы, заносы и столкновения»: гололед в Петербурге спровоцировал множество аварий пока молчит
Pr Scr vk.com /

Заморозки в Санкт-Петербурге продержатся до конца недели, а бездействие коммунальных служб подталкивает автовладельцев рассчитывать только на себя. Изменение погодных условий не озаботило администрацию города и не заставило засыпать дороги реагентами. Автолюбители недоумевают, почему для главы города жизни людей стоят на последнем месте.

«Заторы, заносы и столкновения»: гололед в Петербурге спровоцировал множество аварий пока молчит
Pr Scr vk.com /

Ранее ФАН писал о грядущей транспортной реформе Смольного. Изменения в законодательстве запланированы на июль 2022 года. Чиновники во главе с губернатором Александром Бегловым готовили проект несколько лет. Суть реформы заключается в отмене коммерческого транспорта, то есть в городе не станет привычных маршруток, благодаря которым люди передвигаются не только удобнее, но и быстрее.

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дтп петербург смольный
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