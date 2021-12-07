Татуировщик Пармежов рассказал, как выбрать мастера для первого рисунка на теле

Красивая и качественная татуировка на теле целиком и полностью является заслугой опытного мастера. А учитывая, что тату — это украшение, которое сопровождает ее владельца долгие годы, необходимо очень ответственно подходить к делу и хорошо подумать перед тем, как стать клиентом тату-салона. Как правильно выбрать специалиста и избежать типичных ошибок, в беседе с ФАН рассказал мастер тату Максим Пармежов, известный как «Макс Двадцать Восемь».

В настоящее время специалистов существует невероятное множество. Тату-мастера, как правило, продвигают свои услуги через социальные сети, но есть и те, кто создает для рекламы отдельные сайты. Как объяснил Пармежов, здесь главное — не попасть на удочку красивой рекламы и сосредоточиться на работах самого мастера.

«Я всегда советую при выборе мастера в первую очередь смотреть на его выполненные работы, а не на медийную составляющую. Вы должны понимать, что идете за татуировкой, а не поучаствовать в очередном популярном телешоу», — пояснил эксперт.

Плюс у хороших профессиональных мастеров, как правило, есть бесплатные консультации. Если так получилось, что понравились работы сразу нескольких мастеров, то лучше сходить к ним на консультации, пообщаться лично и узнать для себя еще больше информации о процедуре. На этом этапе Пармежов рекомендовал не спешить и все хорошенько взвесить.

из личного архива

«Часто при выборе определенной тематики люди могут отталкиваться от советов друзей или знакомых. Если ваш друг сделал татуировку и советует вам своего мастера, это, конечно, замечательно, но если этот мастер работает в одном стиле, а вы хотите совершенно другой, то лучше к нему не обращаться, так как в итоге вы можете испытать разочарование», — предупредил эксперт.

Он также посоветовал посетить какую-нибудь из тату-конвенций, где можно вживую наблюдать за работой мастера, непосредственно общаться с ним и задавать разные вопросы, в ходе чего сделать для себя определенные выводы.

Очень часто человека захватывает настолько сильное желание изменить свой облик, что остановить его практически невозможно. Он стремится выделиться из толпы и подчеркнуть свою яркую индивидуальность посредством нанесения тату на свое тело. Поэтому необходимо помнить, что, несмотря на всю красоту и большое желание стать заметным в обществе, стоит еще раз внимательно взвесить все за и против и предусмотреть любые последствия перед тем, как сесть в кресло тату-мастера, отметил эксперт.

Пармежов также рассказал о самых распространенных ошибках при выборе эскиза для тату. По его словам, чаще всего люди делают копии татуировок, которые увидели у знакомых или просто в интернете. Однако это в корне неправильный подход. Изображение должно быть с элементами индивидуальности, которые гармонируют с внутренним состоянием человека.