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Татуировщик Пармежов рассказал, как выбрать мастера для первого рисунка на теле

Общество
Татуировщик Пармежов рассказал, как выбрать мастера для первого рисунка на теле
Из личного архива Евгения Мэла  / 

Красивая и качественная татуировка на теле целиком и полностью является заслугой опытного мастера. А учитывая, что тату — это украшение, которое сопровождает ее владельца долгие годы, необходимо очень ответственно подходить к делу и хорошо подумать перед тем, как стать клиентом тату-салона. Как правильно выбрать специалиста и избежать типичных ошибок, в беседе с ФАН рассказал мастер тату Максим Пармежов, известный как «Макс Двадцать Восемь».

В настоящее время специалистов существует невероятное множество. Тату-мастера, как правило, продвигают свои услуги через социальные сети, но есть и те, кто создает для рекламы отдельные сайты. Как объяснил Пармежов, здесь главное — не попасть на удочку красивой рекламы и сосредоточиться на работах самого мастера. 

«Я всегда советую при выборе мастера в первую очередь смотреть на его выполненные работы, а не на медийную составляющую. Вы должны понимать, что идете за татуировкой, а не поучаствовать в очередном популярном телешоу», — пояснил эксперт.

Плюс у хороших профессиональных мастеров, как правило, есть бесплатные консультации. Если так получилось, что понравились работы сразу нескольких мастеров, то лучше сходить к ним на консультации, пообщаться лично и узнать для себя еще больше информации о процедуре. На этом этапе Пармежов рекомендовал не спешить и все хорошенько взвесить.

Татуировщик Пармежов рассказал, как выбрать «своего» мастера для первого рисунка на теле
из личного архива

«Часто при выборе определенной тематики люди могут отталкиваться от советов друзей или знакомых. Если ваш друг сделал татуировку и советует вам своего мастера, это, конечно, замечательно, но если этот мастер работает в одном стиле, а вы хотите совершенно другой, то лучше к нему не обращаться, так как в итоге вы можете испытать разочарование», — предупредил эксперт.

Он также посоветовал посетить какую-нибудь из тату-конвенций, где можно вживую наблюдать за работой мастера, непосредственно общаться с ним и задавать разные вопросы, в ходе чего сделать для себя определенные выводы.

Очень часто человека захватывает настолько сильное желание изменить свой облик, что остановить его практически невозможно. Он стремится выделиться из толпы и подчеркнуть свою яркую индивидуальность посредством нанесения тату на свое тело. Поэтому необходимо помнить, что, несмотря на всю красоту и большое желание стать заметным в обществе, стоит еще раз внимательно взвесить все за и против и предусмотреть любые последствия перед тем, как сесть в кресло тату-мастера, отметил эксперт.

Пармежов также рассказал о самых распространенных ошибках при выборе эскиза для тату. По его словам, чаще всего люди делают копии татуировок, которые увидели у знакомых или просто в интернете. Однако это в корне неправильный подход. Изображение должно быть с элементами индивидуальности, которые гармонируют с внутренним состоянием человека.

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татуировка тату пармежов
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