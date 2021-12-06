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Белоруссия в ответ на западные санкции запретит ввоз ряда товаров из некоторых стран

Политика
Белоруссия в ответ на западные санкции запретит ввоз ряда товаров из некоторых стран
wikimedia.org  /  Гомоатрокс / CC-BY-SA-3.0

Минск, 6 декабря. Белоруссия примет ответные меры на санкции западных стран. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел республики.

Минск решил запретить ввоз некоторых товаров из стран, которые ввели ограничительные меры против Белоруссии. По данным МИД, скоро будет подписано соответствующее постановление правительства.

«В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции», — говорится в заявлении МИД республики.

В Минске также расширили список людей, въезд которых в Белоруссию нежелателен. Власти страны также зеркально ответят на ограничения в отношении своих авиаперевозчиков.

Ранее об ответных мерах предупреждал премьер-министр республики Роман Головченко. Он подчеркивал, что меры будут адекватными.

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санкции белоруссия минск
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