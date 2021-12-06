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Бывшая невестка Вадима Андреева не дает актеру видеться с внучкой

Общество
Бывшая невестка Вадима Андреева не дает актеру видеться с внучкой
Кадр из сериала «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» .

Москва, 6 декабря. Актер театра и кино Вадим Андреев рассказал о личной жизни и признался, что считает себя плохим отцом. Артист объяснил, почему не общается с единственной внучкой Софьей.

Андреев в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» назвал себя «воскресным папой». Он признался, что из-за работы редко появлялся дома, но старался брать сына за кулисы театра, но мальчик так и не захотел пойти по стопам отца.

Несколько лет назад имя актера прогремело на всю страну. Его сын поссорился с супругой и обвинил ее в клевете. Андреев старался не вмешиваться в эту историю. Теперь бывшая невестка не дает ему видеться с внучкой, сообщает портал Teleprogramma.pro.

«Бог им судья. Я бы и рад сегодня со своей внучкой общаться, но дама отрезала все отношения. Она сделала свой выбор. Я внучке всегда помогал. Бог с ними», — вспоминает Андреев.

Ранее известный актер был на пике своей карьеры. Андреев прославился после роли в фильме «У матросов нет вопросов». Сейчас он служит алтарником в одном из подмосковных храмов.

Внучка другого знаменитого актера, покойного Николая Караченцова Ольга сыграла в театре в честь дня рождения дедушки. Юная девушка перевоплотилась в Елизавету I.

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