Турне по заливу: наследный принц Саудовской Аравии отправился на переговоры в пять стран

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд в понедельник отправляется в большое турне по арабским странам Персидского залива.

Его поездка организована в преддверии ежегодного регионального саммита, который состоится в этом месяце. Одним из важных объектов обсуждения в этот раз станет запущенный ранее процесс переговоров между Западом и Ираном по возрождению ядерной сделки.

Saudi crown prince will start tour of Gulf region on Monday - Al Arabiya https://t.co/0wlzlScU0j pic.twitter.com/DNxmowbJiR — Reuters (@Reuters) December 6, 2021

Сын саудовского монарха посетит Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт. Поездка будет использована как дополнительная возможность расширить отношения между членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также для сверки позиций по определенным вопросам актуальной мировой повестки.

Принц отправляется в путь

Оман станет первой остановкой Мухаммада бин Салмана. Представители государства уже сообщают о том, что ждут от предстоящего визита новых договоренностей о развитии двусторонних проектов в областях недвижимости, туризма, нефтехимии, обрабатывающей промышленности, логистики, информационных технологий и банковских систем.

«Саудовская Аравия — крупнейшая экономика арабского мира и ее ведущий экономический двигатель, обладающий четвертью мировых запасов нефти и крупнейшим свободным рынком в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Это ключевой, ценный торговый партнер Омана», — заявил посол султаната в королевстве Сайид Фейсал бин Турки.

Fraternal Saudi-Omani ties in focus as Muscat prepares to welcome Crown Prince Mohammed bin Salman https://t.co/k4CIcDbmuF — Mohammed Qureshi (@rightman4444) December 6, 2021

Кроме того, в рамках своего турне наследный принц впервые за четыре года посетит Катар. В середине 2017 года Эр-Рияд и его арабские союзники ввели эмбарго против Дохи, которое было снято только в январе прошлого года. Появление саудовского представителя в данной стране ознаменует собой важность повторной интеграции государства в жизнь региона.

Взгляд в сторону Тегерана

Саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, подготовкой к которому стало турне принца, состоится в столице Саудовской Аравии в середине декабря на фоне проходящих в Вене переговоров по ограничению иранской ядерной программы. Несмотря на то, что королевство традиционно рассматривает Исламскую Республику как своего ключевого регионального соперника и стремится помешать расширению ее влияния, сейчас Эр-Рияд заинтересован в снижении напряженности в отношениях с Тегераном.

Оба государства все еще вовлечены в ряд вооруженных конфликтов, в которых они поддерживают противоборствующие стороны, и, если прямая конфронтация между странами продолжится, это скажется на стабильности Ближнего Востока в целом.

Федеральное агентство новостей /

Схожей позиции придерживаются и Объединенные Арабские Эмираты — другой важный игрок Персидского залива. Примечательно, что саудовский кронпринц отправляется в свою поездку в тот же день, когда главный советник по национальной безопасности ОАЭ Тахнун бин Заид едет на переговоры в Иран. Вероятнее всего в ходе своего предстоящего визита в Абу-Даби Мухаммад бин Салман обсудит итоги состоявшегося диалога с эмиратскими должностными лицами.

«Нынешняя встреча станет поворотным пунктом в отношениях двух стран», — заявил эмиратский советник.

Не мешать иранским инициативам Вашингтона

Саудовская Аравия поддерживает союзнические отношения с США, поэтому Эр-Рияд вряд ли станет радикально противиться возобновлению ядерной сделки с Ираном, если Вашингтон и Тегеран сумеют об этом договориться. Иначе важнейшие для королевства оборонные договоры и иные контракты могут оказаться под угрозой.

Не исключено, что в своей поездке кронпринц отчасти выполняет роль посланника Соединенных Штатов: в его задачи может входить формирование новой общерегиональной позиции относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также того, как реагировать, если иранцы с американцами не сумеют прийти к компромиссу.

Iran says ready to renew nuke talks based on its own proposals, rejects ‘blame game’ https://t.co/Afm6zf8nFw — Jaun News Usa (@jaunnewsusa) December 6, 2021

Ливанский вопрос

Другой актуальной темой обсуждения, безусловно, станет выстраивание дальнейшей политики в отношении Бейрута.

Ранее публикация интервью с министром информации Ливана Джорджем Кордахи стала причиной крупного скандала: политик раскритиковал действия арабской коалиции в Йемене и сказал, что повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», которых поддерживает Иран, лишь защищаются от внешней агрессии. В ответ на это входящие в военный блок страны — Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн — приняли срочные меры. Они отозвали своих послов из Бейрута, выслали ливанских дипломатов из своих столиц, а Эр-Рияд даже пошел на введение экспортных санкций.

Сопутствующий этому конфликт продолжался почти месяц, однако в конце прошлой недели оказавшийся в опале министр после долгих препирательств все же подал в отставку.

Global Look Press / Bilal Jawich/XinHua

И это событие, казалось бы, должно было помочь в урегулировании ссоры. Однако на пике развития скандала саудиты использовали ситуацию для удара по положению проиранской «Хезболлы». Так, глава МИД королевства Фейсал бин Фархан заявил, что Эр-Рияду нечего обсуждать с Бейрутом до тех пор, пока руководство Ливана не сделает шаги к освобождению от влияния шиитской организации.

Однако стоит отметить, что отставка Джорджа Кордахи состоялась на фоне визита президента Франции Эммануэля Макрона в Саудовскую Аравию, где он лоббировал идею восстановления отношений с ливанцами. Пока усилия европейского лидера не проявили никаких результатов, однако вполне может быть, что после обсуждения вопроса в формате Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива ситуация может сдвинуться с мертвой точки.

При этом за день до визита в Эр-Рияд Макрон заехал и в Абу-Даби, где была заключена крупная сделка по продаже Эмиратам 80 боевых самолетов Rafale и 12 вертолетов Caracal на сумму около 17 млрд евро. А поскольку ОАЭ также являются одной из сторон международного скандала, такой договор может быть одним из стимулов для прекращения давления на Бейрут.

Мухаммаду бин Салману действительно есть, что обсудить со своими соседями по региону Персидского залива, помимо традиционных тем экономического сотрудничества и развития. Общая политика стран ССАГПЗ неоднократно втягивала их в различные конфликты и скандалы, и очень важной составляющей существования данного блока являются взаимопомощь и единство позиции по тем или иным вопросам. Фактический глава Саудовской Аравии же в данном случае претендует на статус лидера всего блока, мнение которого играет ключевую роль в общей политике.