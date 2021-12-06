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Российские новостройки с начала 2021 года подорожали почти на треть
Общество
Российские новостройки с начала 2021 года подорожали почти на треть
Невские Новости  / 

Москва, 6 декабря. Стали известны данные обзора Единого ресурса застройщиков России (ЕРЗ) по ценовой динамике на рынке строящегося жилья.

Цены на жилье в российских новостройках в течение 2021 года выросли на 31%, при этом средневзвешенная стоимость строящегося жилья достигла 119,6 тысячи рублей за квадратный метр. Отмечается, что наиболее дорогое жилье строится в Москве (в среднем 258,3 тысячи рублей за квадратный метр), Санкт-Петербурге (150,2 тысячи рублей), Севастополе (110,9 тысячи рублей), Подмосковье (110,5 тысячи рублей) и Якутии (102,7 тысячи рублей), сообщает «Обозрение».

Лидерство среди регионов с самыми доступными новостройками захватила Ингушетия, где за квадратный метр застройщики просят 28,5 тысячи рублей. Далее следуют: Дагестан (30,9 тысячи рублей), Кабардино-Балкария (32,7 тысячи рублей), Псковская область (38,8 тысячи рублей) и Марий Эл (39 тысяч рублей).

Ранее ФАН сообщал, что в московском Росреестре зафиксировали рост продаж жилья в столичных новостройках за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28%. Количество заключенных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) достигло 68,6 тысячи.

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цена жилье новостройки
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