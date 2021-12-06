Банк России понизил официальные курсы доллара и евро

Москва, 6 декабря. Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Нацвалюта США опустилась на 7,32 копейки и оказалась на уровне 73,67 рубля за единицу. Европейская валюта продемонстрировала падение на 12,68 копейки, до 83,11 рубля.

На старте торгов Московской биржи российская валюта ослабила свои позиции к основным иностранным валютам. Биржевой курс доллара на старте торговой сессии прибавил пять копеек к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 71,75 рубля. Евро подорожал на 0,55 копейки и достиг 82,88 рубля.

Эксперты ожидают укрепление рубля в грядущем году. Одними из главных факторов станут политика ЦБ РФ и динамика инфляции, указал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.