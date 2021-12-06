Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 15:49
15:47
Экономика
Минэкономики ФРГ назвало условие для запуска «Северного потока — 2»
15:45
Общество
Опубликовано пророчество афонского старца Стефана о сильном московском правителе
15:42
Технологии
«Сбер» представил медиаколонку SberBox Time с часами и ТВ-приставкой
15:42
Общество
Кировские врачи спасли 73-летнего мужчину после трех месяцев комы
15:38
Общество
Первые два случая заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Хорватии
15:38
Экономика
Страны ЕС отобрали из хранилищ около четверти закачанного в 2021 году газа
15:37
Общество
Россия в 2022 году обновит классификатор болезней впервые за 30 лет
15:35
Политика
Журналисты «России-1» показали на видео подглядывающих за Путиным солдат
15:34
Происшествия
На Кубани мужчина зарубил топором слесаря и протащил на авто до оврага
15:32
Весь мир
Байден объявил траур в США из-за смерти республиканского лидера Боба Доула
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Банк России понизил официальные курсы доллара и евро

Экономика
Банк России понизил официальные курсы доллара и евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 декабря. Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Нацвалюта США опустилась на 7,32 копейки и оказалась на уровне 73,67 рубля за единицу. Европейская валюта продемонстрировала падение на 12,68 копейки, до 83,11 рубля.

На старте торгов Московской биржи российская валюта ослабила свои позиции к основным иностранным валютам. Биржевой курс доллара на старте торговой сессии прибавил пять копеек к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 71,75 рубля. Евро подорожал на 0,55 копейки и достиг 82,88 рубля.

Эксперты ожидают укрепление рубля в грядущем году. Одними из главных факторов станут политика ЦБ РФ и динамика инфляции, указал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Банк России понизил официальные курсы доллара и евро
банк россии рубль валюта
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать