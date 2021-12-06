Ливийские журналисты подали жалобу в МИД за задержку выдачи аккредитаций на выборы

Триполи, 6 декабря. Ливийские организации осудили Департамент внешней информации Министерства иностранных дел переходного Правительства национального единства за задержку в выдаче разрешений представителям иностранной прессы на освещение предстоящих выборов. Они считают это угрозой честности и беспристрастности ведомства.

Представители по меньшей мере четырех объединений подписались под коллективной претензией и отправили в МИД ПНЕ. Среди них организация независимых СМИ, Центр свободы прессы, медиасеть Aswat и Ассоциация журналистских расследований (levij).

«Мы получили несколько жалоб на преднамеренную задержку с выдачей необходимых разрешений в соответствующие сроки для освещения предстоящих выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года. Это является необоснованным нарушением прав прессы и лишает граждан доступа к новостям о плебисците из различных средств массовой информации», — говорится в заявлении.

4 منظمات إعلامية: “وزارة الخارجية” تتأخر في منح التراخيص لوسائل الإعلام الأجنبية لتغطية الانتخابات. #الساعة24https://t.co/1h112yvqjV — الساعة 24 (@alsaaa24) December 6, 2021

Один из журналистов рассказал, что подал заявку в Департамент внешней информации МИД ПНЕ еще в октябре. Прошло более месяца, а ответ он так и не получил.

«Главной задачей местных и международных средств массовой информации является освещение выборов, выявление любых нарушений или препятствий, с которыми они сталкиваются. Отказ в выдаче разрешений зарубежным корреспондентам создаст угрозу их целостности, честности и легитимности», — говорится в претензии.

Представители четырех организаций призвали переходное Правительство национального единства и Министерство иностранных дел Ливии быстро найти решение этой повторяющейся проблемы департамента и облегчить работу журналистов на плебисците.

Высшая избирательная комиссия (ВИК) 1 ноября объявила о начале приема заявок на регистрацию от прессы для освещения предстоящих выборов. Документы принимаются не только от местных, но и зарубежных СМИ.

Спустя две недели избирком опубликовал статистические данные о количестве наблюдателей и работников средств массовой информации, аккредитованных для наблюдения за ходом плебисцита. Среди них оказались 2299 местных наблюдателей, 17 международных наблюдателей, 205 ливийских изданий и 88 зарубежных СМИ.