Кировские врачи спасли 73-летнего мужчину после трех месяцев комы

Киров, 6 декабря. В правительстве Кировской области рассказали подробности спасения жизни 73-летнего мужчины, который три месяца находился в коме. Пенсионер поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии с предварительным диагнозом «почечная недостаточность», его определили в нефрологическое отделение, сообщает «Кировская правда».

Пенсионер впал в кому. Его подключили к аппарату ИВЛ, в реанимации была проведена почечная терапия. В результате дополнительных исследований у мужчины была обнаружена множественная миелома. Было назначено специальное лечение. Через три месяца пациент вышел из комы и смог дышать самостоятельно, однако лечение продолжалось. Всего житель Кировской области провел в больнице 102 дня. Покинул учреждение здравоохранения он самостоятельно.

Сын 73-летнего мужчины поблагодарил медиков за профессионализм, заботу и за спасенную жизнь отца. Также он сообщил, что в этом году его родители отмечают золотую свадьбу.

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