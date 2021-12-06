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КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Соболева в матче между «Спартаком» и «Ахматом»

Спорт
КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Соболева в матче между «Спартаком» и «Ахматом»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 6 декабря. Члены Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрят эпизод с удалением Александра Соболева в игре с «Ахматом».

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что в ходе ближайшего заседания организации будут рассмотрены три красные карточки, которые были показаны арбитрами в матчах 17-го тура РПЛ. Его слова приводит «Чемпионат».

«Три прямые красные карточки рассмотрим — Соболев, Кротов и Крыховяк. Все игроки приглашены на заседание, которое пройдет 9 декабря. Записи в рапорте о нецензурной брани Соболева в адрес кого-либо у нас нет, поэтому на рассмотрении этот вопрос не стоит», — отметил глава комитета.

Соболев получил прямую красную карточку в первом тайме матча с «Ахматом», сообщает RT. Перед принятием решения об удалении нападающего арбитр встречи Виталий Мешков воспользовался VAR.

Ранее в «Спартаке» рассказали о планах обратиться в ЭКС РФС по поводу работы арбитров в игре с «Ахматом». Соответствующее заявление сделал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

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Все новости / Спорт / КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Соболева в матче между «Спартаком» и «Ахматом»
спартак соболев ахмат удаление КДК РФС
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