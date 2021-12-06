Защита Киркорова опровергла информацию о непогашенных штрафах у певца

Москва, 6 декабря. Юрист Александр Добровинский, представляющий интересы певца Филиппа Киркорова, заявил, что у подопечного нет непогашенных дорожных штрафов.

Добровинский заявил, что Киркорова не смогут привлечь к административной ответственности за неуплату штрафов ГИБДД. По его словам, доверитель давно закрыл все долги и был удивлен, когда в Сети распространилась информация о возможном аресте.

«Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены. Так что, думаю, это слушание будет самым коротким в моей практике», — заявил Добровинский в разговоре с ТАСС.

Пресс-служба Таганского суда Москвы 6 декабря сообщила, что на Филиппа Киркорова поступили 90 административных протоколов из-за нарушений правил дорожного движения. Судебное слушание по ним назначены на 14 декабря. Согласно санкциям статьи, певцу грозит либо штраф, либо арест до 15 суток, либо общественные работы на срок до 50 часов.