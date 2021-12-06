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Морозы до −60 градусов ожидаются в ближайшие дни в Якутии

Общество
Морозы до −60 градусов ожидаются в ближайшие дни в Якутии
Кенозерский национальный парк  /  Алексей Оборотов

Оймякон, 6 декабря. Похолодание до −62 градусов ожидается 7-8 декабря в Якутии, такой прогноз составил метеоролог и эколог Александр Шувалов.

Для начала декабря это сильные морозы, понижение температуры связано с сохранением области высокого давления и эффектом радиационного выхолаживания.

«В Якутии, в Оймяконе, 7-8 декабря ожидается 60-62 градуса мороза. Не помню, чтобы в начале декабря там были такие морозы. В Верхоянске ожидается от −53 до −56 градусов», — сообщил метеоролог изданию URA.RU.

Полоса холода протянется от Ханты-Мансийска, Сургута и Югорска до континентальных районов чукотки. Циклон также накроет Норильск и Хатангу в Красноярском крае, там ожидается до −32 градусов с небольшим снегом.

Россияне этой зимой столкнутся с сильными морозами, заявил синоптик Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. По словам эксперта, зима будет «ядреной» и снежной.

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якутия мороз прогноз погоды
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