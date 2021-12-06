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Украинская ясновидящая Цвылинив по воску предсказала досрочный уход Зеленского

Политика
Украинская ясновидящая Цвылинив по воску предсказала досрочный уход Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 6 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский досрочно прекратит свои полномочия на посту главы государства. С таким неожиданным заявлением выступила мольфарка и предсказательница Мария Цвылинив в эфире украинского телеканала «1+1».

По ее словам, Зеленский не сможет закрепиться на президентском посту, поскольку он не умеет выполнять свои обещания.

«Свою каденцию он не закончит. Он сам уйдет. Он не злой человек, но не может выполнять, что он обещал. Жаль его, но на него есть зло других людей», — отметила ясновидящая после гадания на воске.

Мольфарка уверена, что команда действующего лидера проиграет следующие выборы, после чего к власти придет женщина «из старых». Журналисты уточнили, намекает ли ясновидящая на украинского политика Юлию Тимошенко, но провидица не стала отвечать прямо, сославшись на неточности воскового предсказания.

Примечателен тот факт, что неутешительное для Зеленского предсказание прозвучало в эфире телеканала «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Не исключено, что для главы государства это был своеобразный тонкий намек.

Депутаты Верховной рады ранее предложили подарить Зеленскому подгузники и синтезатор. С такой инициативой выступил представитель фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

В Киеве также состоялись акции против Владимира Зеленского, передает НСН.

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Все новости / Политика / Украинская ясновидящая Цвылинив по воску предсказала досрочный уход Зеленского
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