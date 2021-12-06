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Продажи легковых автомобилей и LCV в России упали за ноябрь на 20,4%

Экономика
Продажи легковых автомобилей и LCV в России упали за ноябрь на 20,4%
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Москва, 6 декабря. Объем продаж новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) на российском рынке в ноябре 2021 года составил 125 466 тыс. машин. Такие данные приводятся в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Это оказалось на 20,4% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года. Однако в годовом выражении результат января-ноября 2021 года положительный: 1 439 045 проданных авто, что на 6,9% превысило прошлогодний результат, отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Согласно данным АЕБ, лидером среди автопроизводителей на рынке РФ в ноябре традиционно оставался АвтоВАЗ. Его продажи продемонстрировали положительную динамику и выросли 6%, до 320,8 тыс. штук.

Стоимость подержанных автомобилей в январе-ноябре 2021 года в среднем увеличилась на 34% относительно того же периода прошлого года. Об этом сообщили аналитики «Автостата».

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