Американист Домрин назвал главные темы на переговорах Путина и Байдена

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Американист Домрин заявил, что переговоры Путина и Байдена будут идти по «красным линиям»

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 14:20
Весь мир
Американист Домрин заявил, что переговоры Путина и Байдена будут идти по «красным линиям»
 /  Федеральное агентство новостей

Белый дом и Кремль официально анонсировали дату переговоров президентов. Диалог Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи запланирован на вечер 7 декабря. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы стран сами определят продолжительность переговоров.

«Вечер. Президенты сами определят», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости.

Представитель Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что стороны обсудят ряд тем, «включая стратегическую стабильность, киберпространство и региональные проблемы».

«Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении Белого дома.

Разрядки не будет

По мнению профессора факультета права ВШЭ и американиста Александра Домрина, сам факт диалога между президентами —  «безусловно, позитивное событие», но общей разрядки по Украине ждать не стоит. В данном случае сторонам важно донести друг до друга свою точку зрения.

«Мне меньше всего нравится глагол «разрядиться» — никакой разрядки, естественно, не будет.

Тут важнее тот факт, что если ты хочешь, чтобы тебя услышали — тебе нужно говорить. Здесь, как и во время переговоров в Женеве, нужно донести до «партнеров» нашу точку зрения. Будет она принята или нет, уже зависит не от нас, но для нас самое главное — эти «красные линии» расчертить.

Будет ли это воспринято, зависит не только от Байдена, потому что он, как и президент любой другой страны, «понятие коллективное». Ожидать здесь разрядку было бы (слишком) оптимистично. Никаких подобных прогнозов делать нельзя, но донести нашу точку зрения было бы полезно. Сам контакт как таковой между президентами — это безусловно позитивное событие», — сказал Домрин.

Американист Домрин назвал главные темы на переговорах Путина и Байдена
hse.ru / Пресс-служба ВШЭ

По мною американиста, если переговоры будут долгими, то кроме Украины президенты затронут ряд более практических тем — таких как дипломатические отношения и киберугрозы.

«Если это будет (полноценный) разговор, как с товарищем Си, то, конечно, там могут быть многие другие вопросы, кроме, Украины. Думаю, что они коснутся более практических вопросов, таких как дипломатические отношения между нашими странами.

Потому что когда я лечу в Китай — у меня получение визы занимает один день. Когда кто-то из наших летит в США, то в среднем на получение визы уходит один год. Ну что это такое?

Не думаю, что там будут вопросы касательно COVID-19 или Афганистана, откуда сбежали американцы. Но самое главное — это то, что Путин назвал «красными линиями», и то, что Байден заявил, что для Америки «не может быть «красных линий», — заключил Домрин.

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