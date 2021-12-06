Американист Домрин назвал главные темы на переговорах Путина и Байдена

Белый дом и Кремль официально анонсировали дату переговоров президентов. Диалог Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи запланирован на вечер 7 декабря. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы стран сами определят продолжительность переговоров.

«Вечер. Президенты сами определят», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости.

Представитель Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что стороны обсудят ряд тем, «включая стратегическую стабильность, киберпространство и региональные проблемы».

«Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении Белого дома.

Разрядки не будет

По мнению профессора факультета права ВШЭ и американиста Александра Домрина, сам факт диалога между президентами — «безусловно, позитивное событие», но общей разрядки по Украине ждать не стоит. В данном случае сторонам важно донести друг до друга свою точку зрения.

«Мне меньше всего нравится глагол «разрядиться» — никакой разрядки, естественно, не будет. Тут важнее тот факт, что если ты хочешь, чтобы тебя услышали — тебе нужно говорить. Здесь, как и во время переговоров в Женеве, нужно донести до «партнеров» нашу точку зрения. Будет она принята или нет, уже зависит не от нас, но для нас самое главное — эти «красные линии» расчертить. Будет ли это воспринято, зависит не только от Байдена, потому что он, как и президент любой другой страны, «понятие коллективное». Ожидать здесь разрядку было бы (слишком) оптимистично. Никаких подобных прогнозов делать нельзя, но донести нашу точку зрения было бы полезно. Сам контакт как таковой между президентами — это безусловно позитивное событие», — сказал Домрин.

hse.ru / Пресс-служба ВШЭ

По мною американиста, если переговоры будут долгими, то кроме Украины президенты затронут ряд более практических тем — таких как дипломатические отношения и киберугрозы.