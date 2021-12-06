Омские бизнесмены получили около 300 млн рублей в качестве компенсации потерь в пандемию

Омск, 6 декабря. В УФНС по Омской области прокомментировали выплату бизнесу компенсаций ущерба, понесенного из-за антикоронавирусных мер.

Согласно информации пресс-службы УФНС по Омской области, на данный момент в ведомство поступило уже более пяти тысяч обращений. Порядка четырех тысяч бизнесменов получили в общей сложности 295,5 миллиона рублей. Местные предприниматели имеют возможность подать заявку на выплату компенсаций с 1 ноября до 15 декабря 2021 года, сообщает «Омск-Информ».

Как напомнили в региональном УФНС, бизнес может получить компенсацию, если на него негативно повлияли нерабочие дни и мероприятия, связанные с выполнением рекомендаций по борьбе с COVID-19, включая приостановку деятельности и адаптацию к режиму QR-кодов.

Ранее ФАН сообщал о предложении уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова увеличить поддержку бизнесу, пострадавшему из-за введения QR-кодов в регионах. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития обсудить такую возможность.