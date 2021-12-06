Британские СМИ показали фото Кейт Миддлтон, которое разозлило принца Уильяма

Лондон, 6 декабря. Внук британской королевы Елизаветы II принц Уильям был дико зол, когда папарацци засняли Кейт Миддлтон во время поездки в лондонском автобусе.

Будущие супруги познакомились во время учебы в университете Сент-Эндрюса. После окончания вуза Кейт Миддлтон переехала в Лондон и жила на съемной квартире с сестрой Пиппой. В октябре 2007 года журналисты сфотографировали ее сидящей в автобусе.

Кадр показали в документальном фильме «5 канала». Букингемский дворец переполошился — будущая королева едет в автобусе, пишет Express. В итоге королевская семья решила направить письма редакторам всех местных газет с просьбой не афишировать подробности о жизни Кейт Миддлтон.

В 2011 году она стала женой принца Уильяма и получила титул герцогини Кембриджской. Личную жизнь хорошо устроила и ее сестра Пиппа. Родственница герцогини вышла замуж за автогонщика Джеймса Мэттьюза, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее стало известно, что наследники принца Уильяма несколько раз встретят Рождество. Сначала они отпразднуют вместе с родителями, а затем отправятся к дедушке с бабушкой по материнской линии.