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Иркутский студент создает украшения из дерева при помощи бормашины

Общество

Бормашиной можно не только запугивать детей и взрослых, но и создавать произведения искусства. Свежим взглядом на инструмент стоматолога посмотрел студент из Иркутска. 

Руслан Ишмухаметов готовится стать будущим специалистом по лечению зубов. Однако пока он работает не в клинике, а в мастерской, хотя и с использованием знакомых всем инструментов стоматолога.

 «Мне не хватало такой теоретической базы даже для работы ассистентом. Я вообще ничего не знал. Учеба постоянно: по четыре пары в университете, дома надо учить. Случайно наткнулся на рекламную запись мастерской. Почему бы не попробовать? Купил инструменты, материалы и начал», — вспоминает Руслан.

С помощью бормашины житель Иркутска уже несколько лет создает аккуратные серьги, кулоны, браслеты и кольца из дерева и эпоксидной смолы. Руслан утверждает, что работа в мастерской — не только хобби, но и подготовка к работе стоматологом. По его словам, зуб, как и дерево, состоит из волокон, которые нужно уметь тщательно спиливать.

«Принцип создания коронок очень схож с выполнением ювелирных украшений. При создании литых коронок используется практически такая же технология, как при создании того же серебряного кольца», — объясняет студент.

Однако становиться свободным художником и бросать медицину Руслан не спешит. Молодой человек планирует и дальше успешно совмещать творчество и работу.

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иркутск искусство творчество хобби
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