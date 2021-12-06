Вячеслав Добрынин впервые после инсульта появился на публике

Москва, 6 декабря. Композитор и певец Вячеслав Добрынин в 2019 году перенес микроинсульт и только спустя два года он появился на публике в качестве члена жюри проекта «Суперстар! Возвращение».

Один из выпусков проекта был посвящен творчеству Добрынина. В эфире телеканала НТВ его композиции перепевали Юрий Титов, Виктор Салтыков, Авраам Руссо и многие другие артисты. Композитор гордился тем, что его хиты до сих известны и любимы зрителем.

«Заранее прошу прощения, что я говорю не очень уверенно. Восстанавливаюсь после тяжелой болезни. Впервые за два года я вошел в студию. То, что здесь происходит — для меня праздник», — рассказал Добрынин.

Известный композитор в студии проекта «Суперстар!» вел себя активно, комментировал выступления и даже ругал участников шоу. Нелестные отзывы достались Юрию Титову и певице Любаше.

Последняя покинула проект со скандалом. Любаше не понравилась разгромная критика Леры Кудрявцевой, которая поставила артистке 0 баллов.