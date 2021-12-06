Власти Израиля освободили арестованного в июле без суда и следствия палестинца

Тель-Авив, 6 декабря. В Израиле вышел на свободу палестинец, который с июля текущего года находился под административным арестом без предъявления обвинений. Данная практика позволяет полицейским без суда и указания мотивов задержания заключать под стражу гражданских лиц, основываясь на сведениях от разведывательных структур. Как заявляют власти страны, такой подход вызван необходимостью временно изолировать потенциальных преступников, не раскрывая при этом данные, которые могут помочь в ходе дальнейшего следствия.

Israel releases ex-prisoner weeks after ending hunger strike https://t.co/kinREzRrFZ — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 5, 2021

Кайед Фасфус был отпущен на волю через две недели после согласия прекратить 131-дневную голодовку, в ходе которой он похудел приблизительно на 45 килограммов. Освобождение произошло раньше оговоренного срока, изначально оно было запланировано на 14 декабря. Как сообщила его семья, 32-летний мужчина в ноябре перенес клиническую смерть от истощения и поступил в реанимационное отделение клиники в городе Ашкелон с потерей чувствительности нижней части тела и повышенной температурой.

Фасфус являлся лидером группы из шести заключенных, объявивших голодовку в знак протеста против своего ареста, который они считали необоснованным. Их поддержали многие жители сектора Газа и Западного берега реки Иордан, устроив демонстрации на палестинских территориях для оказания давления на Тель-Авив. На данный момент уже пятерым удалось добиться разрешения на свое освобождение в ближайшие несколько месяцев. В частности, одним из них стал Айяд Хурейми Фасфус, который прервал свой 61-дневный бойкот 22 ноября после обещания об освобождении в марте 2022-го. Как и Кайед, он является членом радикальной организации «Палестинский исламский джихад» (запрещено в РФ), которая своей целью ставит уничтожение Израиля как государства, что, скорее всего, и послужило поводом для их ареста.

Kayed Fasfus, 32, had been on hunger strike for 131 days, while Ayyad Hreimi Fasfus, 28, spent 61 days without food, protesting their detention without charge and demanding their release.https://t.co/HehUf8F8LK — The New Arab (@The_NewArab) November 23, 2021

Правозащитные организации анклава, добивающиеся соблюдения прав заключенных, заявили, что Фасфус уже вернулся домой через КПП в районе израильского города Хеврон. Из-за недомогания бывший заключенный пока вынужден пользоваться инвалидной коляской, однако все же принял участие в праздновании по поводу своего освобождения. После этого Фасфуса доставили в одну из больниц города Рамалла, где он будет проходить реабилитацию.

Подобные голодовки регулярно происходят среди палестинцев, заключенных на различные сроки, позволяя им добиваться уступок от израильских властей. В настоящий момент, по данным местной правозащитной группы Addameer, под административным арестом в тюрьмах еврейского государства находятся порядка 500 из 4600 узников. При этом, как отмечают активисты, в отношении израильтян такая практика почти не применяется. Адвокаты указывают на то, что она фактически отрицает право на положенные обвиняемым юридические процедуры.