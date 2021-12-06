Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 15:48
15:45
Общество
Опубликовано пророчество афонского старца Стефана о сильном московском правителе
15:42
Технологии
«Сбер» представил медиаколонку SberBox Time с часами и ТВ-приставкой
15:42
Общество
Кировские врачи спасли 73-летнего мужчину после трех месяцев комы
15:38
Общество
Первые два случая заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Хорватии
15:38
Экономика
Страны ЕС отобрали из хранилищ около четверти закачанного в 2021 году газа
15:37
Общество
Россия в 2022 году обновит классификатор болезней впервые за 30 лет
15:35
Политика
Журналисты «России-1» показали на видео подглядывающих за Путиным солдат
15:34
Происшествия
На Кубани мужчина зарубил топором слесаря и протащил на авто до оврага
15:32
Весь мир
Байден объявил траур в США из-за смерти республиканского лидера Боба Доула
15:32
Общество
Эфир: Кто должен чистить Московское шоссе, самозахват парковок во дворе и тихие светофоры
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жителя Мурманска приговорили к 8 годам колонии за торговлю наркотиками
Общество
Жителя Мурманска приговорили к 8 годам колонии за торговлю наркотиками
pixabay.com  / 

Мурманск, 6 декабря. Житель Мурманска получил внушительный срок за торговлю наркотиками. Как сообщает издание «Мурманский вестник», весной этого года 22-летний молодой человек решил заняться незаконным бизнесом. В интернете он вышел на контакт с наркоторговцем. Выяснив, где находится тайник с запрещенными веществами, он забрал из него 600 граммов психотропного вещества. Дома молодой человек расфасовал незаконный товар и начал делать так называемые закладки в Первомайском округе. Оставшуюся часть амфетамина «предприниматель» хранил дома. Такой «бизнес» развития не получил: житель Мурманска был вскоре пойман полицией и обвинен по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ за незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере.

Суд вынес приговор: восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор ждет вступления в законную силу.

Ранее ФАН рассказывал о задержании жителя Сургута в отделении почтовой связи. Его арестовали при получении посылки с килограммом наркотиков.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жителя Мурманска приговорили к 8 годам колонии за торговлю наркотиками
суд наркотики интернет приговор закладки
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать