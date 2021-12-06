Жителя Мурманска приговорили к 8 годам колонии за торговлю наркотиками

Мурманск, 6 декабря. Житель Мурманска получил внушительный срок за торговлю наркотиками. Как сообщает издание «Мурманский вестник», весной этого года 22-летний молодой человек решил заняться незаконным бизнесом. В интернете он вышел на контакт с наркоторговцем. Выяснив, где находится тайник с запрещенными веществами, он забрал из него 600 граммов психотропного вещества. Дома молодой человек расфасовал незаконный товар и начал делать так называемые закладки в Первомайском округе. Оставшуюся часть амфетамина «предприниматель» хранил дома. Такой «бизнес» развития не получил: житель Мурманска был вскоре пойман полицией и обвинен по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ за незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере.

Суд вынес приговор: восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор ждет вступления в законную силу.

Ранее ФАН рассказывал о задержании жителя Сургута в отделении почтовой связи. Его арестовали при получении посылки с килограммом наркотиков.