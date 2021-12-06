Экономист Марунич раскрыл, по какой схеме Киев продаст землю иностранцам

Киев, 6 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский направил на рассмотрение в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве.

Если парламент утвердит нововведения, то жители «дружественных» Незалежной государств смогут получать украинские паспорта, не отказываясь от уже имеющихся гражданств.

Экономист Дмитрий Марунич считает, что речь о принятии изменений в уже имеющееся в данной сфере законодательство зашла совсем не случайно. По мнению эксперта, таким образом Киев пытается дать возможность иностранцам претендовать на покупку украинских земель, ведь еще весной этого года в Незалежной был принят закон, который снял мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

«Возможно, это мероприятие, направленное на облегчение доступа физлицам, которые не имеют украинского гражданства, к приобретению земель сельхозназначения. Это будет проходить в рамках земельной реформы, на которой Владимир Зеленский отдельно остановился в рамках своего выступления. Скорее всего, это такое техническое мероприятие», — заявил экономист в эфире телеканала UKRLive.

Мнение Марунича поддерживает и политический аналитик Владимир Кацман. По словам специалиста, очевидно, что никаких объективных причин получать гражданство Украины у бывших выходцев из Незалежной, а тем более у иностранцев сегодня просто нет.

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

«Какая практическая цель у этого? Если бы мы были экономически привлекательно страной, куда можно вкладывать деньги, в которую приезжают, а не из которой уезжают, тогда было бы понятно. Но у нас сегодня нет инвестиционной привлекательности. С чего люди бросят зарплату в 5-6 тысяч евро и приедут сюда на обещанные 20 тысяч гривен? Ну это же смешно. Значит, за этим стоит какая-то другая цель», — отмечает эксперт.

Политический аналитик предполагает, что целью президента Владимира Зеленского и его команды в данном случае может быть не только упрощение продажи сельхозземель иностранцам, но и попытка увеличить число лояльных граждан перед следующими президентскими выборами.

«Цель следующая. Во-первых, вмешать в процесс выборов ту мало политизированную публику, которая находится за пределами нашего государства. Во-вторых, если не прошли в дверь, что в окно будут лезть эти иностранцы, которые хотят владеть нашей землей. Они готовы даже паспорт получить. Подумаешь: они завтра его в мусорку выбросят, так как что весит сегодня наш паспорт в обществе?», — рассказал Владимир Кацман.

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