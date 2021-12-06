В Ричмонде окончательно демонтируют памятник генералу Роберту Ли

Ричмонд, 6 декабря. Власти города Ричмонд, штат Виргиния, окончательно уберут памятник генералу Роберту Ли. Рабочие демонтируют пьедестал статуи.

“This land is in the middle of Richmond, and Richmonders will determine the future of this space,” Virginia Gov. Ralph Northam said in a statement. https://t.co/C2JWWvNBoy — USA TODAY (@USATODAY) December 6, 2021

В офисе губернатора Ричмонда Ральфа Нортема заявили, что снос начнется 6 декабря и завершится в конце месяца. Земля на месте памятника перейдет в собственность города.

«Эта земля находится в центре Ричмонда, и город определит будущее этого пространства. Содружество уберет пьедестал, мы ожидаем безопасного удаления и успешного завершения этого проекта», — говорится в заявлении.

Саму статую генерала, которая простояла 130 лет, демонтировали в начале сентября. Волна сносов памятников началась на фоне массовых протестов против полицейского произвола после гибели афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года.

WATCH LIVE: As the removal of the Robert E. Lee monument in Richmond takes place. https://t.co/ylZytLmLck — Governor Ralph Northam (@GovernorVA) September 8, 2021

Летом 2021 года памятник Роберту Ли убрали из центра Шарлотсвилла. В планах у города также убрать монумент другому военачальнику — Томасу Джонатану Джексону.

Генерал Роберт Ли (19.01.1807 — 12.10.1870) командовал армией Конфедеративных Штатов Америки и Конфедерации. Одержал множество значимых побед и считается одним из самых известных американских военачальников. Однако из-за деятельности движения за гражданские права чернокожих его роль в истории была пересмотрена, и он считается в США символом рабовладения и расизма.