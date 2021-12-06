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В Ричмонде окончательно демонтируют памятник генералу Роберту Ли

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 14:28
Весь мир
В Ричмонде окончательно демонтируют памятник генералу Роберту Ли
wikipedia.org  /  Julian Vannerson / Библиотека Конгресса США / (digital ID) cwpb.04402 / Общественное достояние

Ричмонд, 6 декабря. Власти города Ричмонд, штат Виргиния, окончательно уберут памятник генералу Роберту Ли. Рабочие демонтируют пьедестал статуи.

В офисе губернатора Ричмонда Ральфа Нортема заявили, что снос начнется 6 декабря и завершится в конце месяца. Земля на месте памятника перейдет в собственность города.

«Эта земля находится в центре Ричмонда, и город определит будущее этого пространства. Содружество уберет пьедестал, мы ожидаем безопасного удаления и успешного завершения этого проекта», — говорится в заявлении.

Саму статую генерала, которая простояла 130 лет, демонтировали в начале сентября. Волна сносов памятников началась на фоне массовых протестов против полицейского произвола после гибели афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года.

Летом 2021 года памятник Роберту Ли убрали из центра Шарлотсвилла. В планах у города также убрать монумент другому военачальнику — Томасу Джонатану Джексону.

Генерал Роберт Ли (19.01.1807 — 12.10.1870) командовал армией Конфедеративных Штатов Америки и Конфедерации. Одержал множество значимых побед и считается одним из самых известных американских военачальников. Однако из-за деятельности движения за гражданские права чернокожих его роль в истории была пересмотрена, и он считается в США символом рабовладения и расизма.

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сша расизм снос памятников
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