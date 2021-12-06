Поддубный об атаках радикалов в Мали и реакции ООН: нужно ликвидировать, а не осуждать террористов

Понизить уровень террористической активности в Мали властям помогут российские инструкторы, а не французские войска или миротворцы. Такое мнение озвучил военный корреспондент, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный, комментируя реакцию генерального секретаря ООН на атаки радикальных исламистов в республике.

В последние дни на территории государства участились нападения боевиков. В пятницу, 3 декабря, члены бандформирований расстреляли пассажирский автобус в районе города Бангиагара (провинция Мопти).

Во время атаки три десятка малийцев погибли и еще восемь получили огнестрельные ранения, но сумели избежать казни. После происшествия официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил:

«Генсек резко осуждает преступное нападение на мирных жителей 3 декабря близ деревни Сонго, в ходе которого по меньшей мере 30 гражданских были убиты и несколько ранены. МИНУСМА (многопрофильная комплексная миссия ООН. — Прим. ФАН) направила миротворцев в данный район».

На атаку отреагировал и глава всемирной организации Антониу Гутерреш. Он выразил соболезнования близким погибших и поддержал местное правительство в вопросе противодействия радикалам. Однако после этого боевики напали на самих миротворцев.

wikipedia.org / kremlin.ru

В воскресенье, 5 декабря, на территории военной базы многопрофильной комплексной миссии на юго-востоке страны (провинция Гао) прогремели взрывы. По данным французской армии, радикалы выпустили по лагерю четыре снаряда, два из которых разорвались возле штабных палаток и нанесли только материальный ущерб. Данных о пострадавших или погибших пока не поступало.

Евгений Поддубный заявил, что экстремистов необходимо уничтожать, а не осуждать их атаки.

«Я считаю, что в последние годы они вообще дали понять, что и французские силы, и силы Организации Объединенных Наций, к большому сожалению, не справляются с рисками роста террористических атак. Это понятно по тому, как действуют отряды боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Причем понятно даже не по тем нападениям, которые произошли за последние дни, а по той вербовочной работе, которую ведут идеологи террористической группировки в Мали, и какой отклик вербовщики ИГ находят среди неофитов, что вступают в их ряды. Миссия, которая наделена международным мандатом, и национальные вооруженные силы Европейского союза либо не хотят, либо просто не в состоянии теми силами, которыми они там располагают, кардинально повлиять на ситуацию», — объяснил он.

Действия французских войск и сотрудников МИНУСМА давно вызывают недовольство местного населения. Малийцы неоднократно заявляли о бесполезности военной операции «Бархан», которая не справляется со своей главной задачей — снижением уровня террористической активности.

Жители республики до сих пор требуют вывода иностранных подразделений из региона. Премьер-министр Шогель Кокалла Маига вообще обвинил Пятую республику в том, что ее спецслужбы занимаются подготовкой боевиков.

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Однако с распространением радикальных исламистских группировок официальному Бамако помогает справиться Российская Федерация, которая уже поставляет ударные вертолеты Ми-171, боеприпасы, а также стрелковое вооружение. Сотрудничество африканского государства с Москвой вызывает раздражение Парижа.

«Понятна реакция Франции: она теряет зону своего исторического влияния в силу определенных, ошибочных шагов, которые были сделаны на протяжении даже не года, не двух, а довольно длительного срока. Я уже говорил, что российские инструкторы, которые действуют по приглашению местных властей, в общем доказали, что могут и способны построить работу по формированию структуры безопасности, а это не только военизированная составляющая, которая значительно лучше, чем у стран Запада, даже с гуманистической точки зрения. Поэтому я довольно давно утверждаю, что российский подход в вопросе экспорта системы безопасности отличается и большей эффективностью, и более высокими стандартами гуманизма. Да, мне кажется, что российские специалисты способны куда более эффективно, нежели другие участники этих процессов, понизить уровень насилия и террористической опасности», — заключил Евгений Поддубный.

В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что власти Мали обратились за помощью в борьбе с радикальными исламистскими группировками к российской частной военной компании. Тогда же глава внешнеполитического ведомства африканской страны уточнил, что Франция, шантажируя местное правительство выводом собственного военного контингента, фактически оставила мирное население наедине с радикалами.

Федеральное агентство новостей /

Правительству Мали не хватает сил, чтобы самостоятельно справиться с угрозой, и поэтому было принято решение воспользоваться услугами отечественных специалистов. Взаимодействие Москвы и Бамако вызвало недовольство Парижа.

pexels.com / Dimitry Anikin

Министр иностранных дел Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан попытался пригрозить Кремлю «серьезными последствиями» за работу РФ в регионе. В России и Мали считают недопустимым и грубые заявления бывшей метрополии в адрес суверенного правительства африканского государства, навязывание условий и откровенное вмешательство в его внутренние дела.

1 Организация запрещена на территории РФ.