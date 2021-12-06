Евросоюз на год продлил санкции за нарушение прав человека

Брюссель, 6 декабря. Европейский союз продлил действие режима санкций за нарушение прав человека. Они будут действовать еще один год, до 8 декабря 2022 года.

Информация указана в заявлении, опубликованном Советом ЕС. В санкционном списке находятся, в том числе, и граждане России.

Ограничения продолжат действовать на всех фигурантов, кроме одного человека, который умер.

«Таким образом, санкции включают 14 физлиц и четыре организации», — сообщили в Совете Евросоюза.

Глобальный режим санкций за нарушения в области прав человека был введен ЕС в 2020 году. Его инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев предложил России отвечать на санкции Запада. По его мнению, это можно делать с помощью Украины.