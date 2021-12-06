Вслед за бывшими комбатантами FARC США вычеркнули из списка террористов Хенера Гарсию Молину — действующего боевика «Второй Маркеталии» из радикалов FARC. Колумбийские власти возмущаются, но в Вашингтоне не собираются пока к ним прислушиваться.

Между тем армия начала неудачную операцию против нескольких вооруженных структур радикалов FARC в департаменте Каука. Первые победы к концу недели обернулись настоящим кошмаром: боевики стали наносить удары по военным коммуникациям и совершили показательный рейд вглубь контролируемой властями территории. Серьезных боев с ELN практически не велось.

Ситуация на фронтах вялотекущей гражданской войны продолжает ухудшаться. Новые данные говорят о том, что радикалы FARC фактически захватили в стране более 200 муниципалитетов. Теперь они нацелены на захват и продвижение в наиболее население и экономически развитые центры Колумбии.

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Федеральное агентство новостей /

Война с FARC

Колумбийская армия на прошлой неделе открыла боевые действия против военного подполья радикалов «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) в департаменте Каука.

На первом этапе военным сопутствовал успех. 28 ноября в ходе совместной операции армия и полиция захватили в муниципалитете Коринто Луиса Фернандо Кассо Риверу, также известного как «Кокис».

En el corregimiento Los Andes de Corinto, Cauca, capturaron a Luis Fernando Casso Rivera, alias ‘Kokis’, cabecilla del ‘Dagoberto Ramos’, de las FARC



Con el hermanito cayó su papá alias “Salvador”



¡Que bonita familia!@PoliciaColombia @FiscaliaCol @COL_EJERCITO pic.twitter.com/GObCHkZIHy — Mabel Gasca (@mabelgasca) November 28, 2021

Operación articulada entre @GaulaPolicia, DIPOL, @PoliciaCauca, @COL_EJERCITO y @FiscaliaCol permitió capturar en #Cauca a alias 'Kokis', señalado cabecilla de comisión del GAO-r 'Dagoberto Ramos' y presunto responsable de atentado registrado en marzo frente a Alcaldía de Corinto pic.twitter.com/0NEqSm3ero — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) November 28, 2021

Сеньор Кассо был лидером «Колонны Дагоберто Рамос», и его захват стал несомненной удачей, с которой армию поздравил президент страны Иван Дуке. Считается, что Кокис был замешан в терактах и похищениях.

«В Коринто (Каука), благодаря работе нашей полиции, был схвачен лидер радикалов FARC, известный под псевдонимом «Кокис». Он предположительно виновен в взрыве заминированного автомобиля, в результате которого 26 марта 2020 года были ранены 43 человека, а также в похищении двух иностранных граждан», — написал Дуке в своем Twitter.

En Corinto, Cauca, gracias a las labores de nuestra #FuerzaPública, fue capturado alias 'Kokis', cabecilla de las disidencias de las Farc, presunto responsable del carrobomba que el pasado 26 de marzo dejó 43 heridos y del secuestro de dos ciudadanos extranjeros en el año 2020. — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) November 29, 2021

Кроме того, 30 ноября в муниципалитете Аргелия колумбийские силовики уничтожили трех членов военной структуры «Карлос Патиньо», относящейся к радикальной части FARC. Одним из убитых был боевик, известный как Тио («Дядя») — подрывник и один из лидеров структуры.

Murió en combates alias 'El Tío', entrenador y explosivista de las disidencias de las Farc en Argelia.



El Ejército Nacional informó que en operaciones conjuntas con la Policía, murieron en combates tres integrantes de la estructura Carlos Patiño.https://t.co/KUooF2keft pic.twitter.com/QBGZAdpCUi — Sucesos Cauca (@sucesoscauca) November 30, 2021

Однако в итоге военные действия в департаменте Каука сложились не в пользу властей. 2 декабря около 30 боевиков из «Колонны Хайме Мартинес» посреди бела дня напали на полицейский участок в Моралесе. Силовики отбились. Нападавшие скрылись из города.

«Радикалы FARC преследовали полицейских в течение нескольких минут в муниципальном центре Моралес (Каука). Полиция и армия отреагировали и восстановили общественный порядок».

#Atención: Disidencias de las Farc hostigaron durante varios minutos a la Fuerza Pública en la cabecera municipal de Morales, Cauca.



Los uniformados de la Policía y el Ejército reaccionaron y restablecieron el orden público.



A esta hora las autoridades evalúan la situación. pic.twitter.com/C7Iik9Iyfp — Carlos Cerón (@carlosaceron) December 2, 2021

3 декабря радикалы FARC уничтожили две автоцистерны с топливом. Сгорело, по разным оценкам, от 15 тысяч до 30 тысяч галлонов.

Frente armado de las FARC quema dos vehículos cisterna en el Cauca https://t.co/73Fdvr03sY pic.twitter.com/en0B2a0VX2 — El Nodo (@ELNODOColombia) December 4, 2021

Командующий 3-й дивизии армии Колумбии генерал Джон Хайро Рохас заявил, что радикалы FARC пытаются сорвать спецоперацию в Кауке. Власти считают, что совершившие нападение принадлежат к «Фронту Карлос Патиньо»; их целью было отвлечь военных на охрану дорог и коммуникаций, и снизить давление на каньон Микай, где сейчас сосредоточены вооруженные группы «Колонны Хайме Мартинес». Попытка вполне удачная — дороги армия контролирует слабо, и это ставит под удар всю текущую операцию.

Общая ситуация для армии складывается плохо — в 200 муниципалитетах Колумбии радикалы FARC смогли стать де-факто властью. По данным запущенного 30 ноября Единого механизма мониторинга рисков, впервые с конца 90-х годов угроза для колумбийских властей исходит из наиболее населенных регионов Колумбии — департаментов Каука, Валье-дель-Каука, Кундинамарка и Антьокия.

Вероятно, что правительству Колумбии, которое придет к власти после выборов в 2022 году, придется решать задачу сохранения центральной власти в стране. И не факт, что Колумбии удастся удержаться от новой гражданской войны.

Армия и иностранный капитал

Стоило губернатору департамента Гуахира Нимесио Гарсону попытаться разжиться иностранными инвестициями, как общественные организации отбили ему всякое желание. А ведь как все прекрасно начиналось: 28 ноября губернатор запросил дополнительные средства для создания спецбатальона охраны ветростанций. Департамент Ла Гуахира очень удобен для создания ВИЭ, потенциальные инвестиции могли составить 5 млрд долларов, и конечно, губернатор хотел защитить их всеми возможными способами.

Но тут нашла коса на камень — местные индейцы, фермеры, оппозиционные политики и даже судьи сделали все возможное, чтобы похоронить в зародыше закон о спецбатальоне. Коренные народы вспомнили, что под «зеленые проекты» у них отбирают земли, невзирая на закон. Их выселяют, дети индейцев голодают, к тому же и индейцы, и фермеры опасаются, что новая армейская структура будет использована в первую очередь против них.

С охраной корпоративных интересов у губернатора Гарсона не задалось. Да и в целом с реализацией региональных проектов в области «зеленой энергетики» может выйти «неловкость», если на президентских выборах 2022 года к власти придет левая оппозиция.

Индейцы против FARC

Противостояние коренного населения Колумбии и радикалов FARC принимает новый оборот — как узнали колумбийские СМИ, за головы общественных лидеров в департаменте Каука вооруженное подполье готово платить по 10 миллионов песо (чуть больше 2500 долларов). Для Колумбии это очень большие деньги.

Но еще больше стоит их земля, на которой выращивается кока, размещаются нарколаборатории для производства кокаина, или создают удобные коридоры для наркотрафика. Поэтому индейцев отстреливают и выселяют с их земель, борьбу за которые по всей Колумбии ведут радикалы FARC, боевики ELN, наркокартель «Клан дель Гольфо» и многочисленные мелкие наркогруппы.

По данным Регионального совета коренных народов Кауки (CRIC), только в 2021 году в департаменте были убиты 95 индейцев. По данным Института Indepaz, были убиты 160 общественных лидеров, из них 30 — в департаменте Каука.

«Дидьер Нарваэс Авенданьо, правозащитник CRIC, стал жертвой нападения в Попаяне. В Буэнос-Айресе (Каука), радикалы FARC предлагают от 5 до 20 миллионов песо (1300-5000 долларов) за убийство лидеров коренных народов. 21 ноября они уже убили бывшего губернатора Маркоса Камайо».

Didier Narváez Avendaño defensor de derechos humanos del CRIC fue víctima de un atentado en Popayán.

En Buenos Aires, Cauca, disidencias de las Farc están ofreciendo de 5 a 20 millones por asesinar líderes indígenas.

El 21 de noviembre ya asesinaron al exgobernador Marcos Camayo pic.twitter.com/4hklzYJfsp — Periodista RCN Cauca (@CarlosQuilindo1) December 2, 2021

Популярность региона объясняется тем, что он исключительно выгоден для выращивания марихуаны и коки. Отведенных под марихуану сотен гектаров достаточно, чтобы собирать около 1400 тонн наркотика ежегодно. Здесь же 8400 гектаров отведено под выращивание коки, что превращает Кауку в «наркотическое Эльдорадо», контроль за которым необходим вооруженным группам.

В результате здесь идет постоянная борьба между разными «фронтами» внутри радикалов FARC — «Карлос Патиньо», «Дагоберто Рамос», «Хайме Мартинес», — и структурами наркокартеля «Клан дель Гольфо». Ради дохода идут на все — в апреле 2021 года в муниципалитете Кальдоно на землях народа минга вооруженная группа, частично набранная из тех же минга, напала на ополчение, состоящее из одноплеменников: индейские власти начали было уничтожение посевов коки, что не понравилось наркоторговцам. Центральные власти уверены, что нападавшие были связаны с радикалами FARC.

29 ноября в том же Кальдоно неизвестные при свете дня расстреляли двух индейцев, когда те выходили из административного здания. Колумбийские власти привычно обвиняют радикалов FARC, однако к ним вопросов не меньше: как получается, что здания административных учреждений вообще не охраняются? Каким образом убийцы ушли с места преступления?

Фактически на индейцев просто плюнули — власти полностью пренебрегают защитой коренных народов, и они готовы сами браться за оружие. Для Колумбии это обычная ситуация.

Федеральное агентство новостей /

Богота не смогла ни предотвратить нападений на индейских лидеров, ни финансово простимулировать их отказаться от выращивания наркокультур. Ушлые наркобоссы гонят марихуану и коку на юг, в сторону Чили, Аргентины и Бразилии, откуда колумбийский товар уходит дальше на потребительские рынки в Европе. Вероятно, это и есть реальное будущее «легализованной марихуаны», о котором мечтает нынешнее правительство Колумбии.

Война с ELN

Обычно боевые действия колумбийской армии против «Армии национального освобождения» (ELN) по размаху мало уступают операциям против радикалов FARC. Но на прошлой неделе все сложилось иначе — на этом фронте силовики не вели серьезных боев.

29 ноября в муниципалитете Тибу (департамент Северный Сантандер) были схвачены двое боевиков группировки. Их подозревают в убийствах и рэкете. Полиция считает, что ELN ведет в этом регионе войну с наркокартелем «Клан дель Гольфо» за контроль над путями транспортировки наркотиков.

Федеральное агентство новостей /

В Кататумбо в том же департаменте 2 декабря был схвачен главарь «Фронта Хуан Фернандо Поррас» с позывным «Черный». Его подразделение занималось похищениями людей, убийствами, сгоняло крестьян с земли и торговало наркотиками. Однако размах операций был не очень большим — перед Черным стояла задача надежней проникнуть в Кататумбо, но он не успел ее выполнить.

1 декабря в муниципалитете Вильявьеха (департамент Уила) были схвачены трое боевиков ELN. Один из них, известный как «Индеец», был одним из полевых командиров Южной комиссии Восточного фронта группировки. По мнению властей, задачей группы Индейца было выбить радикалов FARC из стратегически важного коридора, который соединяет департаменты Уила, Какета, Мета и Кундинамарка.

Больше не террорист

Хенер Гарсия Молина, он же «Джон 40», второй человек в иерархии радикалов FARC из «Второй Маркеталии», был вычеркнут из списка террористов властями США. Это удивительно, учитывая, что ранее в Вашингтоне собирались включить в него существующее в Колумбии вооруженное подполье взамен выбывающих членов прежних FARC.

Особенно странно это выглядит с учетом того, что власти Колумбии считают сеньора Молину крупнейшим наркоторговцем, который в конце 2000-х годов сбывал до 100 тонн кокаина ежегодно. Но тут есть тонкость — такие обвинения делают «урибисты», сторонники политики бывшего президент Альваро Урибе. Однако веры им не очень много, учитывая разветвленные связи экс-президента с наркокартелями.

wikipedia.org / Institute for National Strategic Studies / Public Domain

Некоторые детали жизни Джона 40 сообщает Insightcrime: на своем боевом пути Хенер-партизан в 1980-х годах присоединился к «31-му Фронту» FARC, вел вооруженную борьбу с властями в департаментах Мета и Гуавьяре, крышевал производителей коки. Однако о дальнейшем его пути сведения крайне сомнительны, и это объясняется двумя ошибками, которые делают американские аналитики.

Во-первых, это безусловное доверие официальным источникам. Такой подход неуместен в Колумбии, где власти постоянно попадаются на подделках, коррупции или акциях устрашения (например, убийства мирных жителей, которых выдают за партизан — так называемые falsos positivos). Во-вторых, картину искажают комментарии экспертов, поддерживающих точку зрения издания: когда есть удобное «научное мнение», у редакторов не возникает желания искать дополнительную информацию.

Так, о деятельности Джона 40 сообщается, что «его криминальная карьера началась в 1980-х годах, когда он присоединился к «31-му Фронту» FARC». То есть в бандиты его записывают просто по факту солидарности с левыми партизанами — а вот если бы он был в рядах Либеральной партии, как Альваро Урибе, — был бы приличным человеком.

Затем InsightCrime, спонсируемый американскими НКО, переходит к «секретным документам» и рассуждениям экспертов на уровне «хайли-лайкли», и делает громкий вывод, что Джон 40 прямо сейчас строит «огромную наркоимперию», создавая коридор для оружия, денег и наркотиков между Эквадором и Венесуэлой. И конечно же, этот план курируется Каракасом и лично Николасом Мадуро. Разумеется, доказательств нет, но в нынешнюю эпоху они не особо нужны — главное вбросить и распространить, а там пусть обвиняемые сами доказывают, что все было не так.

Федеральное агентство новостей /

Публикация InsightCrime выглядит как попытка повлиять на власти США — а решение Вашингтона застало Боготу и многочисленных «экспертов по терроризму» врасплох. В Белом доме неожиданно указали своему союзнику в регионе на «место» — место полуколонии, которая должна принять как должное интересы своего сверхдержавного соседа. Впрочем, если интересы Штатов все же совпадут с мнением Боготы, Джон 40 вновь проснется «террористом». Но не раньше.

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