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Экс-разведчик Украины рассказал о похищении свидетеля по делу MH17 Цемаха

Политика
Экс-разведчик Украины рассказал о похищении свидетеля по делу MH17 Цемаха
Prt Scr courtmh17.com

Киев, 6 декабря. Голландцы очень долго планировали операцию по доставке ключевого свидетеля по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха с неподконтрольной Киеву территории Донбасса на Украину, заявил бывший украинский разведчик, а также участник спецоперации Роман Червинский.

Сотрудники СБУ летом 2019 года похитили Цемаха из его квартиры в Снежном, которая находится на территории Донецкой Народной Республики, и привезли в Киев. В рамках судебного процесса по рассмотрению дела о крушении рейса MH17 Цемах заявил, что не видел ЗРК «Бук» во время обострения ситуации в Донбассе.

Роман Червинский выступил с неожиданным заявлением, в котором раскрыл все планы голландцев. Он рассказал, что Нидерланды планировали операцию по доставке Цемаха на протяжении нескольких лет. Голландцы даже обращались к властям Украины с просьбой оказать содействие в этом вопросе.

Экс-разведчик Украины рассказал о похищении свидетеля по делу MH17 Цемаха
onderzoeksraad.nl / Пресс-служба Совета безопасности Нидерландов

«Они даже рассматривали возможность проникнуть на территорию Снежного, где он проживал, проникнуть туда на двух вертолетах, захватить его и вывезти. Они хотели это делать, потому что он был настолько важен», — сообщил участник операции на телевидении.

Как стало известно ранее, нидерландский портал RTL Nieuws опубликовал недостоверную информацию о «давлении» на адвокатов семей и близких погибших в крушении рейса MH17 со стороны Москвы. МИД России опроверг вброс западных журналистов.

Позже выяснилось, что Нидерланды планируют инициировать новое разбирательство в отношении Москвы по делу рейса MH17, передает НСН.

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Все новости / Политика / Экс-разведчик Украины рассказал о похищении свидетеля по делу MH17 Цемаха
украина донбасс mh17 нидерланды
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