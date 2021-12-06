Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 14:19
14:16
Общество
Защита Киркорова опровергла информацию о непогашенных штрафах у певца
14:15
Происшествия
Экс-завкафедрой челябинского вуза отправился в колонию за крупные взятки от студентов
14:13
Общество
Морозы до −60 градусов ожидаются в ближайшие дни в Якутии
14:13
Весь мир
Американист Домрин назвал главные темы на переговорах Путина и Байдена
14:13
Весь мир
Власти Израиля освободили арестованного в июле без суда и следствия палестинца
14:13
Весь мир
В Ричмонде окончательно демонтируют памятник генералу Роберту Ли
14:12
Политика
Украинская ясновидящая Цвылинив по воску предсказала досрочный уход Зеленского
14:10
Экономика
Продажи легковых автомобилей и LCV в России упали за ноябрь на 20,4%
14:10
Политика
Донбасс сегодня: Литва «помогла» ВСУ ржавыми патронами, солдаты Киева грабят магазины
14:06
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту задержки отправления поезда в Ленобласти
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Егор Крид ответил на слухи о романе с копией Вали Карнавал

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 13:31
Шоу-бизнес
Егор Крид ответил на слухи о романе с копией Вали Карнавал
instagram.com  /  @egorkreed / @iam_katushaa

Москва, 6 декабря. Известный российский певец Егор Крид прокомментировал информацию о новых отношениях. По слухам, его избранницей стала звезда TikTok Катюша.

По словам Крида, он «поржал над пабликами», в которых обсуждают роман с Катюшей. Артист заметил, что стоит ему просто с кем-то общаться — СМИ тут же пишут про новую возлюбленную.

«Когда у меня появится девушка, в которой я буду уверен и которая будет уверена во мне, я вам сам об этом скажу и не буду скрывать! А такие статьи и всякие недоблогеры, которые лезут в чужую личную жизнь, только мешают и разрушают», — написал исполнитель в своем Telegram-канале.

При этом тех, кто везде «вставляет свои 5 копеек», нагонит «бумеранг» и они ответят за сплетни, подытожил Крид. Пользователи в Сети давно обсуждают «избранницу» артиста, которая очень похожа на его бывшую девушку Валю Карнавал. У Катюши такие же длинные каштановые волосы, карие глаза, и она популярна в TikTok.

Ранее Крид принял участие в YouTube-шоу Насти Ивлеевой «Королевские кобры». Он показал поклонникам фрагмент программы, на котором запечатлен его страстный поцелуй с ведущей.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Егор Крид ответил на слухи о романе с копией Вали Карнавал
карнавал крид tiktok
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать