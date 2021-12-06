Егор Крид ответил на слухи о романе с копией Вали Карнавал

Москва, 6 декабря. Известный российский певец Егор Крид прокомментировал информацию о новых отношениях. По слухам, его избранницей стала звезда TikTok Катюша.

По словам Крида, он «поржал над пабликами», в которых обсуждают роман с Катюшей. Артист заметил, что стоит ему просто с кем-то общаться — СМИ тут же пишут про новую возлюбленную.

«Когда у меня появится девушка, в которой я буду уверен и которая будет уверена во мне, я вам сам об этом скажу и не буду скрывать! А такие статьи и всякие недоблогеры, которые лезут в чужую личную жизнь, только мешают и разрушают», — написал исполнитель в своем Telegram-канале.

При этом тех, кто везде «вставляет свои 5 копеек», нагонит «бумеранг» и они ответят за сплетни, подытожил Крид. Пользователи в Сети давно обсуждают «избранницу» артиста, которая очень похожа на его бывшую девушку Валю Карнавал. У Катюши такие же длинные каштановые волосы, карие глаза, и она популярна в TikTok.

Ранее Крид принял участие в YouTube-шоу Насти Ивлеевой «Королевские кобры». Он показал поклонникам фрагмент программы, на котором запечатлен его страстный поцелуй с ведущей.