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Петербуржцы потратят на новогодние подарки на 20% больше, чем в прошлом году
Экономика
Петербуржцы потратят на новогодние подарки на 20% больше, чем в прошлом году
pixabay.com  / 

Новогодние подарки в Петербурге в преддверии праздников подорожают на 15-20%, по сравнению с прошлым годом. Ощутимый вклад в этот процесс внесет рекордно возросшая инфляция. Об этом ФАН рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

По словам эксперта, при покупке новогодних подарков у горожан есть цель — если не сэкономить, то хотя бы точно уложиться в сумму, которая была потрачена год назад. Однако в 2021-м это не получится.

«Дороже заплатят все. Во-первых — к увеличению трат нас побуждают инфляционные реалии. Во-вторых — номинальные средние доходы в 2021 году в Петербурге растут, как и средний платежеспособный спрос. Рост расходов на подарки в среднем на 15-20% можно считать вполне ожидаемым», – пояснил Десятниченко.

Чтобы снизить издержки, экономист посоветовал закупить заранее все, что имеет длительный срок хранения, и не надеяться на предновогодние распродажи. Основные продукты, по его словам, ощутимо дорожают во всем мире. Плюс традиционного избытка предложения, позволявшего ритейлу регулярно проводить предновогодние распродажи, в прежних масштабах в этом году нет.

Расходы петербуржцев возрастут на 20% в преддверии Нового года
Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

При этом, как рассказал эксперт, увеличение цен и существенное изменение объема продаж не коснется главного праздничного атрибута — живых елей.

«Это продукт отечественный, в производстве не затратный, не требующий сложной межрегиональной или международной логистики. Оснований для существенного роста стоимости здесь нет. Только в пределах средней инфляции. Спрос также будет близок к стандартному. Более вероятно ощутимое повышение цен на искусственные деревья. Причиной тому является объективное увеличение издержек производства и подорожание доставки конечному потребителю. Поэтому российская продукция на рынке в декабре 2021-го окажется конкурентоспособнее марок известных европейских, американских и азиатских брендов», — заключил экономист.

О том, что в преддверии праздников россиянам не стоит рассчитывать на массовые распродажи, сказал и руководитель информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Он объяснил, что ритейлеры попытаются компенсировать неизбежный рост цен отсутствием «глубоких» скидок и распродаж.

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Все новости / Экономика / Петербуржцы потратят на новогодние подарки на 20% больше, чем в прошлом году
ранхигс распродажа десятниченко подарки на новый год
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