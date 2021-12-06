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Пассажиры общественного транспорта ругают коммунальщиков Петербурга за гололед на дорогах

Общество
Пассажиры общественного транспорта ругают коммунальщиков Петербурга за гололед на дорогах
Невские Новости  / 

Циклон «Бенедикт» оставил после себя на дорогах Санкт-Петербурга гололед и снеговую кашу. Все бы ничего, но на смену одному снежному коллапсу пришел другой — циклон «Даниэль». Состояние транспортных и пешеходных артерий оставляет желать лучшего. То и дело на просторах социальных сетей можно встретить возмущенные комментарии жителей Северной столицы. По их мнению, коммунальные службы не умеют следить за дорогами и как всегда не готовы к снегопадам.

Так, петербурженка вообще не понимает, за что работники спецслужб зимой получают зарплаты, ведь, по ее словам, дороги в ужасном состоянии.

Пассажиры общественного транспорта ругают коммунальщиков Петербурга за гололед на дорогах
vk.com / Prt Scr

«Наши дорожники не умеют следить за дорогами. Все делают отвратительно, за что им деньги платят? В былые времена дороги были не отремонтированные, но дорожные работники тем не менее хорошо следили, были графики составлены, чтобы своевременно убрать снег, а не ждать, пока из дороги сделают стиральную доску. За этим следила администрация, а теперь, похоже, у них нет времени этим заниматься», — возмущенно высказалась женщина в соцсети «Вконтакте».

На смену снежному покрову в 10–20 сантиметров на улицы города пришел гололед. Причем скользили не только пешеходы, но и водители.

Пассажиры общественного транспорта ругают коммунальщиков Петербурга за гололед на дорогах
vk.com / Prt Scr

«Ездила на автобусе в Санкт-Петербург, дорога была не чищена, и гололед до Ильинского. Водитель и пассажиры ругались, ехали очень медленно и осторожно», — делятся впечатлениями жители города.

Не остаются в стороне и гости города. К сожалению, коммунальная ситуация Петербурга накладывает тень не только на работу спецслужб, но и на образ города в целом.

Пассажиры общественного транспорта ругают коммунальщиков Петербурга за гололед на дорогах
vk.com / Prt Scr

«Четыре дня в Питере гостила и ни разу не видела, чтобы убирали снег с дороги! По тротуарам ходить вообще невозможно! Мусорки завалены, кругом окурки. Город не достоин звания культурной столицы», — сетует туристка.

Ранее ФАН писал, что петербуржцы отправляют правительству Санкт-Петербурга жалобы на некачественную уборку снега на улицах города, но в ответ встречают только равнодушие и игнорирование своих сообщений. В Сети даже была опубликована петиция, в которой петербуржцы призвали главу города Александра Беглова разобраться с уборкой снега. При этом шансы на то, что администрация обратит внимание на эту петицию, к сожалению, невелики.

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Все новости / Общество / Пассажиры общественного транспорта ругают коммунальщиков Петербурга за гололед на дорогах
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