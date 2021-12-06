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Мобильный туристический дом появился в Тункинском национальном парке
Общество
Мобильный туристический дом появился в Тункинском национальном парке
flickr.com  /  Olga Kruglova

Улан-Удэ, 6 декабря. В Бурятском Тункинском нацпарке возвели инновационный жилой модульный дом для туристов.

По словам начальника отдела туризма и рекреации национального парка «Тункинский» Алексея Китаева, закупка модульного дома для туристов была осуществлена в рамках национального проекта «Экология». Новый мобильный туристический объект оснащен спальными местами, кухонным уголком, тумбочками для вещей, печным отоплением и солнечной электростанцией. В домике могут проживать до шести туристов, сообщает ИА «Телеинформ».

Как уточнил Китаев, чудо-домик установили на территории знаменитого центра «Хэшэгтэ», который является одной из точек притяжения туристов. По соседству расположен курорт «Нилова Пустынь», Бурхан Баабай, экологическая тропа «Саянэ зурхэ» и туристский маршрут «Шумакский тоом». Новый объект имеет панорамное окно с видом на Тункинскую долину, Хамар-Дабан и Саяны.

Ранее ФАН сообщал о разработке в Минстрое России проекта госпрограммы «Развитие туризма». Ее реализация должна начаться с 1 января 2022 года. Отмечается, что к 2030 году восемь миллионов детей должны ежегодно отдыхать в оздоровительных лагерях.

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