HBO выпустила тизер спецэпизода «Гарри Поттера»

Москва, 6 декабря. Стриминговая платформа HBO Max выпустила тизер спецэпизода «Гарри Поттера», приуроченного к 20-летию франшизы. Ролик доступен на платформе YouTube.

В специальном выпуске появятся практически все звезды «Гарри Поттера». Это Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон. В проекте не будет задействована писательница Джоан Роулинг, которая подарила миру мальчика-волшебника. Показ выпуска состоится 1 января 2022 года на HBO Max, сообщает «Вечерняя Москва».

Решение не приглашать британскую писательницу для участия в спецэпизоде связано с ее неоднозначными заявления относительно трансгендерных людей. После этих слов знаменитость обвинили в трансфобии. Поклонники, которые негодуют от политических баталий кинокомпании и писательницы, запустили в Сети хештег в поддержку Роулинг.