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HBO выпустила тизер спецэпизода «Гарри Поттера»

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 13:15
Общество
HBO выпустила тизер спецэпизода «Гарри Поттера»
Prt Scr youtube.com  /  HBO Max

Москва, 6 декабря. Стриминговая платформа HBO Max выпустила тизер спецэпизода «Гарри Поттера», приуроченного к 20-летию франшизы. Ролик доступен на платформе YouTube.

В специальном выпуске появятся практически все звезды «Гарри Поттера». Это Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон. В проекте не будет задействована писательница Джоан Роулинг, которая подарила миру мальчика-волшебника. Показ выпуска состоится 1 января 2022 года на HBO Max, сообщает «Вечерняя Москва».

Решение не приглашать британскую писательницу для участия в спецэпизоде связано с ее неоднозначными заявления относительно трансгендерных людей. После этих слов знаменитость обвинили в трансфобии. Поклонники, которые негодуют от политических баталий кинокомпании и писательницы, запустили в Сети хештег в поддержку Роулинг.

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Гарри Поттер тизер спецэпизод
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