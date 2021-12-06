Будущий канцлер ФРГ Шольц назначил женщину на пост министра обороны Германии

Берлин, 6 декабря. Новый кабмин Германии будет состоять как из опытных и уже известных политиков, так и пополнится новыми именами. Об этом заявил будущий немецкий канцлер Олаф Шольц.

В ходе брифинга Шольц перечислил некоторые из имен новых глав ведомств. В некоторых министерствах провели ротацию, в то время как другие сохранили своих руководителей.

Так, например, министр труда Хубертус Хайль сохранит свой пост, а минобороны ждет неожиданная рокировка: место главы оборонного ведомства займет ранее возглавлявшая минюст Кристина Ламбрехт. Получили назначение и люди без министерского опыта работы: портфель главы минздрава достался эксперту по здравоохранению Карлу Лаутербаху.

Ранее Олаф Шольц поделился планами на работу на посту канцлера ФРГ. Политик намерен задержаться в качестве главы кабмина как минимум на два срока.